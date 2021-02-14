Emeklilere PTT'den ihtiyaç kredisi! PTT emekli kredisi başvuru şartları nelerdir?

Koronavirüs salgını sadece sağlık açısından değil hayatımızı maddi ve manevi olarak da etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte dar geçimli emeklilerde zor günler geçirdi. Günden güne ekonomik anlamda sıkıntılar artarken maddi desteğe ihtiyaç duyan emekliler bankaların yolunu tuttu. Faiz artırımı kararı sonrasında kredi faiz oranlarının artması sonucunda kredi çekmek geri ödeme yükünün ağırlığından dolayı imkansız hale geldi. Zaten çoğu emekli bankaların yaş sınırlamasına da takılıyor. Bu nedenle birçok emekli vatandaş kredi kullanamıyor. Bu kapsamda bir kredi kampanyası PTT'den geldi. PTT emekliler için yeni bir kredi paketi yayınladı. İşte PTT'nin emekliler için sunduğu kredi fırsatının detayları...

80 yaş sınırı uygulanıyor. Genellikle bankalarda kredi için yaş sınırı 70 olarak belirlenmiştir. Fakat PTT'de bu sınır 80'dir. Müşteri yaşı ve vade süresinin toplamı 83 yılı geçemeyecektir. (Örneğin 80 yaşında olan bir emekli 4 yıl vadeli kredi alamayacak fakat 3 yıl vadeli kredi alabilecektir.)

Emekli maaşını PTT'den alanlar kullanabilirler.

Kredinin alt limiti 1.250 TL, üst limit ise 80.000 TL'dir.

Kredi faiz oranı 2,49 olarak belirlenmiştir. ( Bu oran yüksek gibi gözükse de 70 yaş üstüne verile bir emekli için başka seçenek yoktur, aynı zamanda kredi puanı düşük olanlarda kefilsiz, şartsız başvuru yapabiliyor)

36 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

PTT emekliler için kefilsiz, şartsız kredi imkanı sunuyor. PTT'nin bu kredisi birçok emekliye umut kapısı oldu.Kredinin en önemli özelliği 80 yaşındaki bir vatandaşın bile rahatlıkla krediyi kullanabilmesi. 80 bin TL'ye kadar verilen ve 36 aya kadar vade imkanı sağlayan PTT kredisinin diğer özellikleri ise şöyledir:

Anlaşmalı bankalar aracılığı ile kredi kullanımı sağlanıyor. Krediyi kullanmak ve ayrıntılı bilgi almak için PTT resmi sitesini veya şubelerini ziyaret ediniz.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 14:43