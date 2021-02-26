Emeklilere O Banka sahip çıktı! 1600 TL Nakit Ödeme Başladı

Emekli vatandaşlarımız salgın döneminde zorlanırken bir destek de QNB Finansbank’tan geldi. Banka Şubat ayı itibariyle yaptığı yeni güncellemeyi müşterileriyle paylaştı. Dijital onay sayesinde emekliler şubeye bile gitmeden 1600 TL alma şansına sahipler.

2021 yılına girişimizle birlikte bankalardan teker teker promosyon açıklamaları gelmeye başladı. Salgın döneminde maddi anlamda zorluklar yaşayan vatandaşlarımızı bir nebze de olsa rahatlatacak promosyon fırsatları bir bir açıklanıyor. Bankalar bu yılda müşteri çekmek adına birbirleriyle yarışmaya devam ediyorlar. Dolar kuru ve enflasyonun etkisiyle yükselen promosyon fiyatlarına bir de bankalar arasındaki yarış eklenmiş oldu! Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi promosyon ücreti nasıl alınır? QNB Finansbank 1600 TL promosyon ödeneği ve tüm detayları haberimizde.

QNB Finansbank emekli maaşını bankaya taşıyan herkese promosyon fırsatı geliyor. Fakat promosyondan yararlanmak için emekli vatandaşlarımızın bazı koşulları da sağlaması gerek. Bunlardan biri de bankaya taahhütname vermek. 3 yıl süre boyunca, emekli vatandaşlarımız o bankanın müşterisi olarak kalmak zorunda. Belirtilen süreden daha erken ayrılmak isterseniz, bankadan aldığınız promosyon ödemesinin belirli bir tutarını geri iade etmeniz gerekmektedir.

QNB FİNANSBANK 1600TL PROMOSYON ÖDEMESİ GELDİ

Bankalar arasındaki yarış gün geçtikçe daha da artar vaziyete geldi! Bankalar önce sundukları konut kredilerinde daha sonra da faiz indirimleriyle birbirleriyle yarışmıştı.

Şimdi ise sıra promosyon ödemelerine geldi. Tüm bankalar 2021 yılı itibariyle promosyon ücretlerini arttırmaya başladı! Bankalar arsındaki yarış devam ederken oldukça cezbedici bir kampanya da QNB Finansbank tarafından açıklandı!

Daha fazla emekli yani daha fazla müşteri kazanmak isteyen bankalar teker teker promosyon kampanyalarını da açıklıyor! Emekli vatandaşlarımızın da burada yapmaları gereken tek şeyse oldukça basit! En yüksek promosyon ve olanak sunan bankayı seçerek bu zorlu salgın günlerinde ekonomik yönden kendilerini bir nebze daha rahatlatmak.

QNB Finansbank 2021 yılıyla birlikte geçerli şartlarla maaşını bankaya taşıyan emeklilere 1600 TL ödeme yapacağını açıkladı.

ŞUBEYE GİTMEDEN BİR TIKLA 1600TL ALMAK MÜMKÜN

Bu salgın ve kısıtlamaların olduğu dönemde ise yaşlılarımızın şubeye gitmeleri oldukça zor. Birçok şehirde 65 yaş kartları çalışmıyor bile. Hal böyle olunca vatandaşlar da en kolay şekilde promosyon ödemeleri nasıl alınır diye merak ediyor.

QNB Finansbank ise bir tıkla vatandaşları promosyon ödemesinden yararlanmasını sağlıyor! QNB Finansbank’ın mobil uygulamasında dijital onay veren emeklilerimiz hemen maaşlarını bankaya taşıyabilecek! Promosyon ödemeleri de işlem bittikten sonra banka tarafından hesaplarına yatırılacak.

QNB FİNANSBANK KOŞULLARI

Banka tarafından maaşını taşıyan emekliler 1600 lira promosyon ödemesi yapılacak fakat emeklilerimizin karşılaması gereken bazı ön koşullar bulunmakta.

Şubeye gitmeye gerek duymadan alınan bu promosyon içinse emeklilerimizin uyması gerek tek bir kural var. Emeklilerimiz üç yıl boyunca bankadan maaşlarını alacağına dair taahhütname yapıyor yani söz veriyor.

BANKA BAŞKA FIRSATLAR DA SUNUYOR

1600 lira promosyon ödemesinin yanı sıra Finansbank, emekli vatandaşlarımıza başka fırsatlar da sunuyor.

ATM’lerden ayda ikişer ücretsiz para çekim hakkı

Ülke genelinde tüm şubelerde işlem önceliği

EFT ve ücretsiz havale

CardFinans emekli kartı ve iki yıllık ücretsiz üyelik

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

2021 promosyon kampanyasını açıklayan tek banka QNB Finansbank değil. Aynı zamanda birçok bankada 2021 yılına özel kampanyalarını açıkladı.

Bankaların promosyon yarışında çitayı tek tek arttıran üstelik özel bankalar da değil! Kamu bankalarından da gelen promosyon artışları var!

ING Bank’ta 1250 lira promosyonun yanı sıra otomatik ödeme talimatı sözü verilmesi durumunda 500 lira ve her ay 750 TL kredi kartı kullanım sözüne de 50 TL promosyon olarak 3 yılında sonunda tam olarak 3 bin TL promosyon ödemesi veriyor!

Bir diğer zirve ise Şekerbank’ta. Şekerbank’ta açıkladığı son kampanyasına göre promosyonları 1500 liraya çıkardı!

Garanti Bankası ve Yapı Kredi 1250 TL, İş Bankası da bin lira promosyon ödemesi yapıyor.

KAMU BANKALARI PROMOSYON ÖDEMELERİ

3 kamu bankası da bu yarışa katılmış durumda. 3 kamu bankası da aynı tutarda promosyon verirken sunulan miktar ise emeklinin maaşına göre değişiyor.

1500 lira ve altı maaşı olanlara 500 TL verilirken 1500-2500 alanlara 625 promosyon veriliyor. Daha üstü maaş alanlara ise sunulan promosyon ödemesi 750 lira.

BORCUM VAR MAAŞIMI TAŞIYABİLİR MİYİM?

SGK uzmanları ise vatandaşlarımız için birer birer açıkladı. Kredi ya da kredi kartı borcunuz olması durumunda bile eğer taahhüttünüz yoksa maaşınızı taşıyabilirsiniz!

Burada vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken tek nokta maaşlarını taşıyacağı bankanın sunduğu promosyon ödemesi ve ek kampanya seçenekleri.