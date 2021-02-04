Emeklilere Müjdeli Haber! 1600 Lira Promosyon Verilecek!

2021 yılının gelmesi ile birlikte pek çok banka emekliler için oluşturduğu promosyon kampanyalarını açıkladı. Şekerbank tarafından yapılan açıklama ile birlikte bankanın emeklilere vereceği yeni promosyon miktarları belli oldu. Emekli maaşını Şekerbank bünyesinde taşımayı kabul eden müşterilere, maaşları oranında promosyon ve avantajlı bankacılık hizmetleri verilecek. Sizler için Şekerbank'ın 2021 Şubat ayından itibaren geçerli olacak emekli maaş promosyon kampanyası hakkında tüm merak edilenleri derledik.

Düzenli olarak emekli maaşı alıp hala promosyon anlaşması yapmamış olan vatandaşlara ve bankasını değiştirmek isteyen vatandaşlara Şekerbank'tan ilaç gibi bir kampanya geldi. 2021 yılının Şubat ayından itibaren geçerli olacak kampanya kapsamında emeklilere yüksek miktarda promosyon ödemesi verilecek. Şekerbank, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte emekli maaşı promosyon kampanyasının tüm detaylarını kamuoyuna duyurdu.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar hangi bankanın yüksek tutarda emekli promosyonu verdiğini araştırıyor. Şekerbank açıkladığı kampanya ile birlikte yüksek tutarda promosyonu veren bankalardan biri oldu. İşte resmi internet sitesi üzerinden duyurulan Şekerbank'ın emekli maaşı promosyon kampanyası...

Vatandaşlar emekli maaşı miktarlarına göre Şekerbank'tan en fazla 1300 lira promosyon ödemesi alacaklar. Bunun yanı sıra vatandaşları ek bankacılık hizmetleri verilecek ve 300 liraya kadar ek ödeme sunulacak.

Şekerbank'ın emekli maaş müşterisi olacak olan vatandaşlara özel ödeme imkanları ile nakit desteği sağlanacaktır. Bunula birlikte, bankacılık işlemlerinde ve çeşitli avantajlar ve kredi kampanyalarında emekli maaş müşterilerine özel düşük faiz imkanı tanınacaktır.

Sektör ayrımı olmadan kişilerin maaş aralıklarına göre 1300 liraya kadar verilecek olan promosyon kampanyasından yararlanacak olan emekli maaş müşterilerinin, 1500 liralık kredi kartı harcamaları yapması durumunda 300 lira bonus verilecek. Bunun yanı sıra Şekerbank bu vatandaşlara 3 ay ertelemeli nakit desteği de sunacak.

Şekerbank'ın sunduğu en cazip tekliflerden biri ise emekli maaşını 3 yıl boyunca Şekerbank’tan almayı garanti eden emekli müşterilere tüm bankaların ATM’leri üzerinden masrafsız olarak para çekme imkanı tanımasıdır. Bununla birlikte tüm EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacaktır.