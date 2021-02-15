Emeklilere Müjde Geliyor! Faizsiz Kredi Bekleyenlere İyi Haber

Emeklilere müjde geliyor! Faizsiz kredi bekleyenlere iyi haber nihayet bankalar tarafından geldi. Hem devlet hem de kamu bankalarının büyük bir çoğunluğu korona virüs nedeniyle, emekliler için çeşitli kredi imkanları sağmaktadır. Bu bankaların başında PTT gelirken, kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank, ziraat bankası, BAĞ-KUR ya da SGK taraşından emekli olan vatandaşlardan faiz almadan kredi vereceklerdir.

Mayıs ayında verilmesi planlanan bütün emekli ikramiyeleri Nisan ayında verilmeye karar verilmiştir. Aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara bakıldığı zaman emeklilere verilen 1.000 TL maaşın da 1.500 TL’ye çıkartıldığı belirtilmiştir. Böylece emeklilerin aldığı en düşük maaş miktarı da tam 1.500 TL’ye yükselmiştir.

Maaşlarında 500 TL gibi bir oranda artış yapıldığı için, memnuniyetlerini aktaran emekliler durumdan çok mutlu olduğunu da her fırsatta söylemeye devam etmektedir. Aynı zamanda devlet tarafından verilen ikramiyeleri alabilmek için; bankalara kadar gidilmesine gerek olmadığını ve bu ücretlerin yetkili kişiler tarafından evlere kadar götürüleceği de verilen bilgiler arasındadır. Bu hizmetin temel nedeni ise; pandemi şartlarından kaynaklanmaktadır.

Türkiye’de hız kesmeden yaygınlaşmaya devam eden korana virüs sağlık sektörünün oldukça olumsuz etkilenmesine de sebeptir. Bu nedenle vatandaşların fazla evden çıkmasını istemeyen devlet yetkilileri, hizmetlerine bir yenisini ekleyerek maaş ikramiyelerini evlere göndereceği konusunda açıklama yapmıştır.

Emekliler İçin Kredi İmkanları

Emekliler için kredi imkanları, ihtiyaç sahibi kişiler tarafından devamlı bir şekilde araştırılmaya da devam etmektedir. Tüm dünyanın etkilendiği bu virüsten emekli vatandaşların etkilenmemesi de mümkün değildi. Bankalar herkes için ihtiyaç kredi imkanları tanırken, emeklileri de ihmal etmemiş ve onlara da faiz ödemeden çekebilecekleri kredi imkanları sunmuştur.

Emeklilerin Faizsiz Kredi Alabilecekleri Bankalar

Türkiye Finansbank

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Albaraka bankası olarak belirlenmiştir.

Emeklilerin Kredi Çekebilmesi için Gerekli Koşullar

genellikle devlet desteli bankalardan oluşmaktadır. Ancak içine girdiğimiz bu durumdan ötürü birçok özel banka da harekete geçmiş ve vatandaşların ekonomisini ve psikolojisini rahatlatabilmesi için bazı çalışmalar yapmıştır. İhtiyaç halinde başvuruda bulunabileceğiniz ve kredi çekme işleminizi gerçekleştirebileceğiniz bankalar ise şu şekildedir;

Emeklilerin kredi çekebilmesi için gerekli koşullar listesinde yer alan maddeleri karşılayamıyorsanız, banka tarafından kredi almanız mümkün olmayacaktır. Her bankanın kendine göre belirlemiş olduğu kurallar vardır.

Bankalar kredi çekme konusunda size kolaylık sağlamaya çalışsa da kendi ödemelerini de garantiye alması gerekmektedir. Bu nedenle bazı koşulları karşılayamıyorsanız ya da geliriniz çekmek istediğiniz kredi tutarının altında gözüküyorsa, kredi imkanlarından yararlanmanız maalesef mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bankaların ihtiyaç kredisi listelerini görüntülediğiniz zaman size en uygun tutarı ve en rahat ödeyebileceğiniz kredi ve vade seçeneklerini tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Bankaların sizler için belirlediği şartlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Başka bir bankadan kredi almış olmamanız gereklidir. Ancak bu durum maaş miktarınıza göre değişiklik gösterebilir. Maaşınızın her iki kredi taksitini ödeyebilecek durumda olduğu gözlenirse, yeni bir kredi çekmeniz de mümkün olacaktır.

Maaş miktarınızın %70’lik bir kısmının aylık taksit oranınızı geçmemesi gerekmektedir.

Kredi çekebilmeniz için bankaların belirlediği bir yaş sınırı vardır. Bu yaş sınırını aşmanız durumunda kredi çekmeniz mümkün olmayacaktır. Bu yaş sınırı ise; 75 olarak bilinmektedir.

Düşük Faizli Emekli Kredisi Başvuruları Nasıl Yapılır?

Düşük faizli emekli kredisi başvuruları nasıl yapılır? Diye merak ediyorsanız, yapmanız gereken işlemler oldukça kolaydır. Eğer kullanmayı biliyorsanız, internet ya da sms üzerinden başvurularınızı yapabilir ya da yüz yüze ve telefonla görüşerek de kredi başvuru yapmanız mümkündür.