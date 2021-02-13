Emeklilere indirim! 225 TL Cebe Kalıyor! Geç Kalmayın!

Aldıkları indirimlerle hem gelirlerine katkı sağlayan hem de erken emeklilik konusunda destek alan vatandaşların emeklilik indirimi 225 TL olarak belirlenmiş ve engelli vatandaşlar ile de detaylı bir şekilde paylaşılmıştır. Aynı zamanda engelli vatandaşların herhangi bir emlak vergisi ödemiyor oluşu da verilen bilgiler arasında yer almaktadır.

Hem Türkiye’de hem de dünyada milyonlarca engelli vatandaş iş hayatlarına devam etmektedirler. Bu vatandaşların belirli bir kısmı özel sektörde çalışırken, bazıları ise; kamu kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Var olan yasalarımıza göre, her iş veren vatandaşın engelli kişileri bünyesinde çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Yeni yasalar göz önüne alındığında ise; engelli vatandaşlara tanınan birçok muafiyet ve önemli oranlarda yapılan indirimler bulunmaktadır. Örneğin; ülkemizde yer almakta olan bütün engelli vatandaşlar hem emlak vergilerinden muaf tutulacak hem de ÖTV, KDV gibi vergilerden de tamamen muaf olacaklardır. Çalışan kişilerin açısından bakıldığında ise; gelir vergileri için yapılan indirimler, Türkiye Cumhuriyeti yasalarında yer almaktadır. Engellilerin ödeyecekleri vergilerin indirimleri ise; asgari ücret dahil edilerek hesaplanır ve tekrar açıklanır.

Bu kısımda ise; engellilikle ilgili oranların tamamı 3 kısım olarak değerlendirmeye alınacaktır. %80 oranının üzerinde engele sahip kişiler birinci dereceden değerlendirilecek, %60 ve %79 oranında engele sahip olan vatandaşlar ikinci dereceden değerlendirilecek, %49 ve %59 oranında engele sahip olan kililer ise; üçüncü dereceden engelli olarak değerlendirilmeye alınacaktır.

2021 Yılı Vergi İndirimleri

Birinci dereceden engele sahip olan vatandaşlar; 1.500 TL

İkinci dereceden engele sahip olan vatandaşlar; 860 TL

Üçüncü dereceden engele sahip olan vatandaşlar; 380 TL olmuştur.

Vergi İndirimleri Maaşlara Nasıl Etki Ediyor?

şu şekilde yayınlanmıştır;

Engelli vatandaşların maaşları için uygulanan indirimlerin maaşlarına yansıtılmış halleri de şu şekildedir;

Üçüncü dereceden engeli olan vatandaşların maaşları; 380 x 0.15= 57 TL

Birinci dereceden engeli olan vatandaşların maaşları; 1.500 x 015= 225 TL

İkinci dereceden engeli olan vatandaşların maaşları ise; 860 x 0.15= 129 TL olarak belirtilmiştir.

Engelli Vergi İndirimlerinden Nasıl Yararlanılır?

Engelli vergi indirimlerinden kimler yararlanır? Ve engelli vergi indirimlerinden nasıl yararlanılır? Soruları internet üzerinden en sık araştırılan konulardan bir tanesidir. Bu indirimlerden yararlanabilecek kişilerin taşıması gereken özellikler ise şu şekildedir;

Ücretli engelli vatandaşlar

Basit şekilde vergilendirilmiş olan engelli vatandaşlar

Serbest meslekle ilgilenen engelli vatandaşlar

Çalışan ve bakmak zorunda olduğu engelli vatandaş olan kişiler

Serbest meslek işiyle uğraşmakta olan ve bakması gereken engelli vatandaş olan kişilerin de bu kapsam içerisinde yer aldığı yetkililer tarafından bildirilmiştir.

Vergi İndirimi Başvurusunda Bulunmak İçin Hangi Evraklar Gerekiyor?

Vergi indirimi başvurusunda bulunmak için gereken evraklar şu şekilde bildirilmiştir;