Emeklilere 3 maaş Faizsiz Avans müjdesi! Her Emekliye 1500 TL ile 4500 TL arasında ödeme!

Ülkemizde yer alan birçok emekli vatandaş korona virüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalardan ve pandemi koşullardan oldukça etkilenmiştir. Bu nedenle ekonomisinde düşüş olan ve vaktinin büyük bir çoğunluğunu evde geçiren kişiler, dışarı çıkmayarak pandemi şartlarının hafiflemesini beklemiş fakat bu süreç içerisinde ekonomik anlamda birçok sıkıntıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Özellikle de ek işler yaparak geçimini sağlamaya çalışan emekli vatandaşlar bu süreç içerisindeki mağduriyetlerini her fırsatta dile getirmeye devam etmektedir.

Emeklilerin 2021 yılında yaptığı zam talepleri maalesef gerçekleşmemiş ve bu durum birçok kişinin isyan etmesine neden olmuştur. Ancak ekonomilerini rahatlatabilmeleri ve daha kolay geçinebilmeleri için; emekli vatandaşlara 3 maaş nakit avans sözü verilmiştir. Aynı zamanda bu maaşlar çekildiğinde, herhangi bir faiz alınmayacağı da verilen bilgiler arasındaydı. Şimdilerde ise; ülkemizde yer alan emeklilerin büyük bir kısmı, sözü verilen 3 maaş nakit avans kampanyasının gerçekleşmesini beklemeye devam etmektedir.

3 Maaş Faizsiz Avans Kampanyası

3 Maaş faizsiz avans kampanyası içeriğine bakacak olursak; paranızı çektikten sonra, ödemeleriniz emekli maaşınızdan kesilecektir. Bu ücretleri kendi istediğiniz süre zarfında ödeme imkânınız da vardır. Bankaların sunduğu vade oranları ise; 24 ay, 36 ay ve 12 ay arasında bazı değişiklikler göstermektedir. Siz de kendiniz için uygun gördüğünüz vade seçeneklerinden yararlanabilir ve maaşlarınızı faizsiz şekilde çekme şansı elde edebilirsiniz.

3 Maaş Faizsiz Avans Kampanyası Hakkında Gelişmeler

3 maaş faizsiz avans kampanyası hakkında gelişmeler ülkemizde yer alan emekliler tarafından detaylı bir şekilde takip edilmektedir. Söz konusu kampanya pandemi sürecinin 2021 yılında da hız kesmeden devam etmesi nedeniyle tekrar gündeme getirilmiştir. Emekliler bu süreçten dolayı belirli sıkıntılar yaşadığını söyleyerek önceden sözü verilmiş bu kampanyanın bir an önce yürürlüğe girmesi konusunda talepte bulunmuşlardır.

Emekliler Derneği Tarafından talep edilen bu kampanyanın yürürlüğe girmesi durumunda ise; ne kadar maaş alıyorsanız, o maaş üzerinden avans çekme imkânınız vardır. Emekli maaşları 2021 yılında en az 1500 TL olarak verilmektedir. Kampanyanın yürürlüğe girmesi durumunda ise; en az 4.500 TL ücret alabilir ve aldığınız parayı emekli maaşınızdan ödeyebilirsiniz. Bu avans ücretlerinden faiz alınmaması da sizin kar etmenize neden olacaktır. Düşük ücretlerle borcunuzu kapatarak durumunuzun rahatlamasını sağlayabilir ve ekonominize de katkıda bulunabilirsiniz.

Kampanya Ne zaman Yürürlüğe Girecek

Emeklilere faizsiz nakit avans verilmesi, kampanya ne zaman yürürlüğe girecek? Sorularını da beraberinde getirmeye devam etmektedir. Bu taleplerin yeni Hazine ve Maliye bakanı Lütfi Elvan’a iletileceği de verilen bilgiler arasındadır. Bu süreç içerisinde birçok emekli, sosyal medyadan çeşitli kampanyalar düzenleyerek kampanyanın bir an önce onaylanmasını istediğini belirtmiştir. Aynı zamanda TÜED başkanı da bu konuya ilişkin bazı çalışmalar yaparak kampanyanın bir an önce kabul edilmesi için önemli taleplerde bulunmuştur. Konuyla ilgili son söz ise; Lütfi Elvan’dan gelecek. Lütfü Elvan’ın yapacağını açıklamalardan ve kampanyayı onaylamasından sonra ülkemizde yer alan birçok emekli vatandaş, düşük faizlerle nakit para çekebilecek ve bu zorlu süreçte ekonomisini az da olsa rahatlatma şansı da elde edebilecektir.