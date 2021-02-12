Emeklilere 1.250 TL Ödeme Yapılıyor! Sadece Başvuru Yapan Emekliler Yararlanacak

Emekli vatandaşlarımıza bir güzel haberde bankaların yeni kampanyalarından geldi. Güncellenen rakamlarla birlikte emeklilere anında 1.250 lira ödeme yapılıyor. Üstelik evinizden çıkmadan başvuru yapabilirsiniz.

Ülkemizde bulunan yaklaşık 10 milyon emekli vatandaş, zorlu pandemi sürecinde ek ödemeleri yakından takip ediyor. Bankalar ise en çok müşteriyi bünyesinde barındırmak için resmen birbirleriyle yarışıyorlar. 2021 yılından güncellenen promosyon ücretleriyle emeklilere anında 1.250 lira ödeme yapılıyor. Üstelik ek koşulların sağlanması durumunda bu rakam 3.000 liraya kadar yükselmektedir. Daha önceden bir bankayla anlaşma yaptıysanız 3 yılı beklemek zorunda kalmadan anında kullandığınız bankayı değiştiebilirsiniz. 2021 emekli promosyon ücretleri ve yasal haklarınızla ilgili tüm detayları bu başlık altında bir araya getirdik.

EMEKLİYE 1.250 LİRA ANINDA ÖDEME

Yeni yılda emekli promosyon ücretleri kampanyasında değişikliğe giden ING Bank emeklilere aldıkları maaş tutarına göre prim ödemesi yapmaktadır. Emekliye ödenen prim ücretleri şu şekilde değişiklik göstermektedir:

1500 liraya kadar olan maaşlar için 500TL,

1500 lira ve 2.500 lira arasındaki maaşlar için 625TL,

2500 lira ve üzerindeki maaşlar için 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emeklilerin iki adet otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda ise anında 500 TL ek ödeme yapılır. Böylece maaşını 3 yıl boyunca ING Bank üzerinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere anında 1.250 lira ödeme yapılır. Üstelik ING Turuncu Hesap kullanıcıları aylık 750 TL harcama sözüne aylık 50 TL ödeme yapılır. Böylece 36 ay boyunca toplamda 1800 TL ek ödeme alma imkanına sahip olabilirsiniz. ING Bank emeklileri toplamda 3.000 liraya varan promosyon ödemesi alabilirler.

3 YILI BEKLEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

SGK Uzmanı Batuhan Karakaya yaptığı açıklamayla birçok emekli vatandaşımızın emekli promosyon ödemesi için anlaşma yapması durumunda 3 yılı beklediğini belirtiyor. Emeklilerin istediği anda maaşını başka bankaya taşıma hakları da bulunuyor. Bu durumda eski bankanızla yaptığınız anlaşma doğrultusunda bugüne kadar kaldığınız süre hesaplanarak promosyon ödemeniz kesilir ve kullanımda olduğunuz süre boyunca verilen ücreti geri ödeyerek başka bankaya geçiş yapabilirsiniz. Örneğin 500 lira promosyon ücretiyle bir anlaşma yaptıysanız, 1.250 TL veren bir bankaya maaşınızı taşıyarak 750 liradan fazla kar elde edebilirsiniz. Üstelik başvuru yapmak için evden çıkmanıza gerek e-devlet üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde banka değişikliği talimatı verebilirsiniz.

Emekli promosyon ücretleriyle ilgili detaylı bilgi için anlaşmayı düşündüğünüz bankanın müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Kamu ve özel bankalar tarafından uygulanan 2021 yılı promosyon ücretleri ise şu şekilde:

Kamu Bankaları Emekli Promosyon Ücretleri

Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli vatandaşlarımız için aynı promosyon ücretlerini sunmaktadır. Bu oranlar;

1500 liraya kadar olan maaşlar için 500TL,

1500 lira ve 2.500 lira arasındaki maaşlar için 625TL,

2500 lira ve üzerindeki maaşlar için 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ÖZEL BANKA EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Özel bankalar ise kamu bankalarına oranlar daha yüksek promosyon ücreti sunmaktadır. 2021 ücretlerine göre ödemeler şu şekilde yapılmaktadır:

İş Bankası ve Denizbank maaş aralıkları aynı olmak üzere 750 TL, 875 TL ve 1.000 TL ödeme yapmaktadır. TEB, Akbank, Fibabank kamu bankalarıyla aynı ücretleri sunmaktadır.

Garanti BBVA emekli müşterilerine 800 TL, 1000 TL ve 1200 TL promosyon ücreti ödemesi yapmaktadır.

Yapı Kredi sırasıyla 1000 TL, 1.250 ve 1.500 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.