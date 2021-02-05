Emekliler Sonrası Memurlara 400 TL Seyyanen Zam!

Bu çerçevede ilk olarak;

Emekli maaşlarının,

Memur maaşlarının,

İkramiye oranlarının kesinleştirilmesi beklenmiştir.

Rakamlar kesinleştikten sonra ise ek ödemeler gündeme gelmiştir. Bu sayede ana maaşların artması sağlanmıştır. Zira ülkemizde gerek medeni duruma göre gerekse çocuk sayısına göre kişilere ek ödemeler yapılmaktadır. Bundan sonra emekliler için çalışan sendikalar seyyanen zam taleplerini iletmişlerdir. Emekliler için iletilen talebin gündem yaratmasından sonra sıra memurlara gelmiştir. Sendikalar memurlar için de seyyanen zam istemiştir.

Memurlar İçin Talepler İletildi

Memura seyyanen zam taleplerinin iletilmesi bir anda yeni konuların konuşulmasını sağlamıştır. Öncelikle taleplerin yetkili birimler tarafından kabul edilmesi halinde maaşlar birden artış gösterecektir. Yapılan açılamalara göre taleplerde istenmiş olan rakam 400 TL şeklindedir. Memur-Sen yetkilileri tarafından iletilen taleplerde farklı konular da bulunmaktadır.

Seyyanen zam taleplerinin iletilmesine karşın pek çok vatandaş sistemin içeriği hakkında bilgi sahibi değildir. Öncelikle bu zam eşit maaş artışı anlamına gelmektedir. Yüzdelik artışlar herkesin maaş tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Bu da maaşı yüksek olanların daha çok artış görmesi anlamına gelmektedir. Seyyanen zam uygulaması herkesin rakamsal manada aynı zammı almasını sağlayacaktır. Bu sistemin özellikle adalet bakımından yaşanan sorunları ortadan kaldırması beklenmektedir.

Hangi Konular Konuşuldu?

Memur-Sen tarafından ilgili birimlere farklı talepler iletilmiş durumdadır. Taleplerin hazırlık aşamasında memurların temel sorunları görüşülmüştür. Bu sayede en çok şikâyet edilen konu başlıklarının birimler tarafından görüşülmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Peki, hazırlanan pakette yer alan temel konu başlıkları nelerdir? Tartışma yaratacak konular arasında;

400 TL seyyanen zam uygulaması,

Sözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçmesi,

İlk kabulde sözleşmeli personel istihdam sayısı yer almaktadır.

Seyyanen Zam Mı Geliyor?

Ülkemizde her yıl binlerce vatandaş kamuda göreve başlamaktadır. Ancak bu görevlendirmelerin büyük bölümü sözleşmeli olarak yapılmaktadır. Bu da kamu görevlilerin kendilerini tedirgin hissetmelerine, daha az kazanmalarına neden olmaktadır. Konunun gündeme taşınması ile birlikte yeni çözüm önerilerinin gelmesi ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi beklenmektedir.

Yapılan açıklamalardan sonra memura 400 TL seyyanen zam gelecek beklentisi büyümüştür. Pek çok uzman konudan umutlu olarak bahsetmektedir. Zira kamu maaş sisteminde büyük adaletsizlikler olduğunun altı çizilmektedir. Zam uygulamasının gelmesi halinde en azından bu konu bir oranda ortadan kalkmış olacaktır.

Yaşanan salgın memurlarında maddi açıdan sıkıntı yaşamalarına neden olmuştur. Seyyanen zam bir kerelik uygulama olarak anlaşılmamalıdır. Zamlı rakamlar her ay düzenli olarak hesaplara gönderilecektir. Bu neden yüzünden maddi sıkıntıların da zamanla birlikte giderilmesi beklenmektedir. Sağlayacağı olumlu neticeler yüzünden yetkili birimlerden bir açıklama gelmesi istenmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu hakkında yazılı ya da sözlü bir açıklama yapmış değildir.

400 TL Seyyanen Zam!

Anayasa Mahkemesi de konu hakkında açıklamalarda bulunmuştur. 400 TL seyyanen zam gelebilmesi için mahkeme kararına gerek bulunmamaktadır. Bu gibi konuların meclis içerisinde görüşülmesi beklenmektedir. Ancak meclis çalışmaları içinde bulunduğumuz olağanüstü hâl yüzünden aksamaktadır. Yine de çalışmalar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak devam ettirilmektedir.

Meclis kararının olumlu çıkması halinde yasaların onay aşamasına sıra gelmektedir. Cumhurbaşkanı onayına sunulan yasalar kabul edilmesinden sonra Resmî Gazete üzerinden yayımlanmaktadır. Resmî Gazete yayımı ile birlikte yeni kararlar geçerli hale gelmektedir. Seyyanen zam da bu aşamaların hepsinden geçmesi halinde anında maaşlara yansıyacaktır. Memurların zamlı rakamlar için bir kuruma başvuru yapmalarına gerek kalmayacaktır.