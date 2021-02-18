Emekliler 2021 Yılında Yüzü Gülecek! İntibak Ta Kesin Gibi!

Aynı zamanda 2000 yılından sonra emekliliğe hak kazanan SSK’lı kişiler de, intibak zammı hakkında birçok araştırma yapmaya ve söz konusu zamların ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda da araştırma yapmaya devam etmektedir. 2021 yılında zam bekleyen ve konuya ilişkin açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar, en son gündeme gelen bilgilendirmelerden sonra derin bir nefes almıştır.

Emekli İntibak Zammı için Son Durum Ne?

Haberlerin günden güne yayılmaya başlaması emekli intibak zammı için son durum ne? Sorularının da çoğalmasına sebebiyet vermiştir. SSK’lı vatandaşların maaşlar ile ilgili intibak zammı talepleri, artmaya başlamıştır. Bu artış neticesinde ise yetkili kurumun, Anayasa Mahkemesi olduğu söylenmiştir. Söz konusu taleplerin kabul edilmesi gerçekleştikten sonra ise; 2000 yılından daha önce emekliliğe ayrılmış olan vatandaşlara yapılan intibak zammı çok konuşulmuştur.

2000 yılı ve daha sonrasında emekliliğine ayrılan vatandaşların büyük bir kısmı ise; aynı zammın kendilerine de mutlaka yapılması gerektiğini her fırsatta vurgulamaya da devam etmiştir. Vatandaşların istekleri, sonunda kabul görmüş ve 2000 yılından sonra emekliliğe ayrılan kişilere de intibak zammı yapılacağı konusunda açıklamalar da gelmiştir. Söz konusu zammın gerçekleştirilmesinden ve hayata geçirilmesinden sonra ise tam 5 milyon vatandaşın bu zamlardan yararlanabileceği belirlenmiştir. Uzun zamandır bu konuyla alakalı haber bekleyen insanlar ise; zamların sonunda kabul edildiğini öğrenince, fazlasıyla mutlu olmuştur.

İntibak Sisteminin Amacı Nedir?

Söz konusu zamların hem 200 yılından öncesini hem de 2000 yılından sonrasını kapsıyor olması, vatandaşların talepleri sayesinde yeniden düzenlenmiş ve bu konuda önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Emekliler arasında yaşanan farklı yaptırımların sona ermesi için ise; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ise; herkesin eşit oranlarda zam almasını isteyen bakanlıklar da gelir durumunun baz alınmasını doğru bulmaktadır.

Emekli olan ve son haberleri okuyan vatandaşların büyük bir çoğunluğu intibak sisteminin amacı nedir? Konusuyla alakalı sorular sormaya devam etmektedir. Bu çalışmalarının yapılmasındaki asıl amaç tamamen vatandaşın çıkarlarını göz etmektedir. 2000 yılından önceki vatandaşların intibak sisteminden yararlanması mümkünken 2000 yılından sonra emekli olan kişilerin bu sistemden yararlanamaması birçok kişinin isyan etmesine ve yaptırımın adaletsiz olarak değerlendirilmesine de neden olmaya devam etmektedir. Bu sistemden herkesin yararlanması ise; ek ödemelerin ve maaş zamlarının eşit şekilde yapılmasına bütün emeklilerin zamlardan aynı oranda faydalanmasına da olanak sağlayacaktır.

İntibak Sistemiyle İlgili Son Durum Belli mi?

Özellikle de 2000 yılından sonra emekliliğine ayrılan vatandaşlar intibak sistemiyle ilgili son durum belli mi? Sorularını sormaya ve konuya ilişkin bazı araştırmalar yapmaya da devam etmektedir. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların da bu sistemden yararlanabileceği açıklansa da konuya ilişkin son söz hala söylenmemiştir. Bu nedenle bakanlık tarafından yapılacak olan açıklamalar hala merakla beklenmeye devam etmektedir. Sistemin en kısa zamanda yürürlüğe girmesini isteyen kişilerin başında ise; emekli memuru olan kişiler gelmektedir. İstenen zammın yapılması durumunda ise; herkesin maaşlarına eşit şekilde zam yapılacak ve bu sayede yapılan ek ödemelerin ücreti de artacaktır.