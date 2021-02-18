Emekli ve Memur Maaşlarına Zam İçin Yeni Umut

Emekliler sonrası Memurlara 400 TL seyyanen zam! Konusu ülke gündemini en fazla meşgul eden konulardan bir tanesi olmuştur. Emeklilere yapılan zammın ardından aynı zammın memurlar için de gelmesi istenmektedir. Son zamanlarda sektörlerdeki fiyat artışı zam yapılmasına rağmen yaşam şartlarını kolaylaştırmadı. Bu nedenle de hem memurlar hem de emekliler için; seyyanen zaman yapılması talep edilmektedir.

Emekliler için yapılan zam talepleri oldukça uzun zamandır gündemden düşmemektedir. Bu konu hakkında yapılan düzenlemelerin ilki ise; 2000 yılı ve öncesinde emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar için gerçekleştirilmiştir. Şimdilerde ise hem konfederasyonlar hem de sendika birlikleri 2000 yılından sonra emekli olan kişilerin maaşlarına zam istediğini belirtmektedir. Kamu yetkilileri konuya ilişkin olumlu bir cevap verdikten sonra, emekliler için istenen zammın neticeleri alınacaktır.

Emeklilerin zam talepleri genel olarak olumlu karşılandığından dolayı ise; birçok memur yavaş yavaş harekete geçmeye başarmıştır. Memur Sen Konfederasyonu ise; konuya ilişkin bazı çalışmalar yaparak yetkili mercilerle görüşme sağlayacağını açıklamıştır.

Memurların Zam Talepleri Geldi

İzin günlerinde

Yapılan zam miktarlarında

Ödenen maaşlarda

Gerçekleştirilen tayinlerde farklı yaptırımların ortaya çıkmasına da neden olmuştur.

Emeklilerden sonra gecikmedengeldi. Konuya ilişkin yapılan resmî açıklamalar ise; Memur Sen birimleri tarafından kısa süre içerisinde gelmiştir. Her yıl düzenli olarak, kamuda çalışmalarını sürdüren kişilerin oranında belirgin bir artış gözlenmektedir. Hatta kamu personeli olarak işe başlayan kesimin büyük bir çoğunluğu da görevlerini sözleşmeli olarak yapmaktadır. Bu durum ise;

Memur Sen ise, bu konuda açıklamalarını yaparak, bütün memurlarının haklarının eşit olması gerektiğini söylemiştir. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda ise; kamuda çalışmakta olan memurların seyyanen zam talebinde bulunmasının oldukça normal olduğunu vurgulamıştır. Söz konusu zam yürürlülüğe girdiğinde, bütün memurların aynı miktarda maaş artışı yaşamalarına olanak sağlayacaktır.

Memurlara Seyyanen Zam Yapılacak mı?

Ülkemizde yer alan memurların büyük bir kısmı Memurlara seyyanen zam yapılacak mı? Sorunun cevabını ve konu ile alakalı olarak yapılacak açıklamaları yakından takip etmeye devam etmektedir. Aynı zamanda konuyla ilgili merak edilen hususlardan bir tanesi de memurlara ne kadar zam yapılacak? Sorusu ile ilgili olmuştur. Memurlara yapılacak olan Zam miktarının 400 TL olması beklentiler arasındadır.

Memur olarak çalışmalarını sürdüren kişiler, uzun zamandır maaşlarıyla alakalı bazı problemler yaşamaya devam etmektedir. Bu problemler göz önüne alındığında ise, yapılacak olan zam oranının 400 TL olacağı şimdilik verilen bilgiler arasındadır. Memur sen, yaptığı görüşmeleri vatandaşların istekleri ve talepleri ile ilgili yapmış konuyla ilgili gerekli mercilere memurların isteklerini direkt olarak aktarmıştır. Söz konusu durum memur emeklisi olan vatandaşlar için de geçerli olurken, Konfederasyon alanında yetkili olan kişiler, memurlar arasındaki maaş farkının ancak bu şekilde çözüleceğini yaptığı tüm görüşmelerde de vurgulamıştır. Maaşların bu şekilde artış göstermesinin, enflasyon probleminin de çözülebileceği yönündedir.

Memurlar İçin Seyyanen Zam Ne Zaman Yapılacak?

Memurların maaşlarıyla ilgili çıkan haberler doğrultusunda, kamuda çalışmalarını sürdüren kişilerin memurlar için seyyanen zaman ne zaman yapılacak? Sorularını da beraberinde getirmeye devam ettiği gözlemlenmiştir. 2021 yılında yapılması beklenen seyyanen zam, hala kesin bir neticeye de ulaşmamıştır. Bu nedenle, önceliklerin değişiklik göstermesi de mümkün olabilir. Ancak son söz meclisten çıkacak olan karara göre söylenecektir. Bu nedenle kamuda çalışmalarını sürdürmeye devam eden memurların, şu an aldığı maaşlar üzerinden seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı hala merak konusudur.