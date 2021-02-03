Emekli ve Memur İçin Güzel Haber! Yüzde 4 Ek Zam Gelebilir

Özellikle konfederasyonlar ilgili kurumlara;

Ek zam uygulaması,

Ek ödemeler,

İkramiye oranları gibi konu başlıkları üzerinden yüklenmektedir.

Son zamanlarda seyyanen zam uygulaması da gündemde büyük bir yer kaplamaktadır. Gündemin zam haberleri ile meşgul edilmesi otomatik olarak ek ödemelerin geleceği umutlarının yükselmesini sağlamaktadır.

Emekli ve Çalışanlar İçin Ek Ödeme

Merak edilen emekli ve çalışan ek ödemeleri hakkında nihai kararlar çıkmıştır. Sistem aslında zam oranları ile birlikte kesinlik kazanmıştır. Zamlı maaş ödemelerindeki rakamlar ise;

Memur emeklilerinde %7,33

İşçi ve BAĞKUR emeklilerinde %8,36 şeklindedir.

Alınacak olan maaşların yüzdelik olarak hesaplanması herkesin maaş artış rakamının değişik olması anlamına gelmektedir. Çünkü verilen yüzdeler hali hazırda alınan maaşa endekslenerek artış sağlamaktadır. Zaten konfederasyonlar da bu sistemin değişmesi gerektiğinden söz etmektedir. Yapılan teklifler herkesin aynı rakam üzerinden zam alması şeklindedir. Ek ödeme tutarlarının belli olmasına karşın bu teklifle alakalı olarak yeni bir açıklama yapılmış değildir.

Ek Ödemede Miktarlar Ne?

Maaşları 1.554 TL altında olanlar için %5,

Maaşları 1.554 TL üzerinde olanlar için %4 olarak belirlenmiştir.

nın maaşlara ocak ayı itibari ile yatması beklenmektedir. Ocak ayında zamlı maaşlarını alamayanlara ise şubat ayı içerisinde farklar eklenerek toplu ödeme yapılacaktır. Bu sayede çalışanların da emekli olanların da mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecektir. Resmi birimlerden temin edilen ek ödeme miktarları;

Çalışanlar ve emekliler bu sayede temin etmiş oldukları maaş tutarı üzerinden alacakları ek ödeme miktarlarını hesaplayabilmektedir. Devlet, özellikle çalışanlar için farklı ödemeleri de maaşlara eklemektedir. Evli olanlara eş yardımı eklenmesi bunlardan biridir. Devlet, çocukları olan çalışanlar için ise çocuk yaş ve sayısına göre çocuk yardımı yapmaktadır. Bu da herkesin maaşının kişisel olarak hesaplanması anlamına gelmektedir.

2021 Emekli Promosyonları Ne Olacak?

2021 yılının salgın gölgesinde devam etmesi ek ödemeler konusunun konuşulmasına yol açmaktadır. Promosyon ödemeleri de vatandaşların ek gelirlerinden biridir. Emekliler değişen miktarlarda promosyon almaktadır. Miktarların değişim göstermesi;

Ana maaş tutarının ne olduğu,

Hangi banka üzerinden maaş çekildiği,

Banka ile yapılan sözleşmenin maddelerine dayanan nedenlerden ileri gelmektedir.

Buna karşın özellikle özel bankalar promosyon konusunda alternatif kampanyalar düzenlemektedir. Böylelikle emekli olan vatandaşlar 2000 TL de daha yüksek rakamlarda da promosyon temin edebilmektedir. Promosyonlar genellikle 3 senede bir verilmektedir. Fakat rakam yüksek olduğu için önemli bir ek ödeme kalemi olarak addedilmektedir. Banka sözleşmesi sona erdikten sonra sorunsuz olarak maaşın farklı bir bankaya taşınması mümkün olmaktadır.

Bayram İkramiyeleri Yatacak Mı?

Vatandaşların maddi sıkıntılarını gideren önemli ek ödemeler arasında bayram ikramiyeleri de gösterilmektedir. Emekliler 2007 yılından bu yana düzenli şekilde bayram ikramiyesi almaktadır. İkramiyeler geçtiğimiz yıl salgın yüzünden normalden daha erken zamanda verilmiştir. Burada amaç emekli vatandaşların refah seviyelerinin düşmesinin önüne geçmektir. 2021 yılında;

Ramazan Bayramı için 1000 TL,

Kurban Bayramı için 1000 TL ödeme yapılacaktır.

Emekliler bu sene de toplam olarak 2000 TL bayram ikramiyesi alacaktır. Salgının bayrama kadar ne seviyede ilerleyeceği henüz bilinmemektedir. Bu neden yüzünden bu sene içerisinde de ikramiye tarihlerinin öne çekilme ihtimali bulunmaktadır.

