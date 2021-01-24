Emekli Vatandaşlarımıza Yeni Bir Müjde! Ek Zam Geliyor Mu

Emeli vatandaşlarımız için yeni bir müjde daha geldi! Bu ay vatandaşlarımız ilk defa zamlı maaşlarını almıştı. Fakat gündem de emekli vatandaşlarımız için ek zam talebi var. Emekli vatandaşlarımıza em zam mı gelecek, ek zam söylentisi nedir tüm ayrıntıları sizler için haberimizde derledik. Ayrıntılar haberde.

Emekli vatandaşlarımız korona virüs salgını başladığından bu yana oldukça zorlanıyor. Ek işlerine de gidemeyen vatandaşlarımızın büyük bir kısmı gelirlerinde azalma yaşadı. Giderler artarken gelirler de yaşanan bu azalma da her kesimden vatandaşımızı üzdü. Emekli vatandaşlarımızın maddi sıkıntı çektiğini gören dernekten ise bir ek ödeme talebi geldi. İşte o ayrıntılar…

Türkiye Emekliler Derneği TÜED genel başkanı emekli vatandaşlarımızı ilgilendirecek bir talepte bulundu. Genel Başkan Kazım Ergün, ek ödeme zammı talep etti. Emekli maaşlarına 2021 yılında bir de ek zammı gelecek?

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün, ülkemizde binlerce emekli vatandaşımız için açıklama da bulundu. Korna virüs salgının yaşanan geçim sıkıntılarından bahsetti.

Ergün emekli olan ve çalışanların 2006 yılına gelininceye kadar yapmış oldukları harcamalar doğrultusunda fişler üzerinde vergi iadesi aldığını anlattı. 2006 yılından sonra da düzenleme ile emekliler için ek ödeme geldi dedi. Çalışanlar için de asgari indirim uygulandığını anlattı.

EMEKLİ MAAŞINA EK ÖDEME İLE ZAM GELECEK Mİ?

Emekliler Derneği Başkanı Ergün, emekli maaşlarına yapılan ek ödemeler hakkında ayrıca şu açıklamalar da bulundu. Ek ödeme uygulaması sayesinde emekli vatandaşlarımız fiş toplama ve zarf doldurma derdinden kurtulduğunu aktardı. Fakat %4 ila %5 arasında da düşük oranlar ile gelirlerinde de düşüş yaşandığını açıkladı.

Emekli vatandaşlarımız da ortalama olarak verilen 90 Türk lirası ek ödemenin bir cazibesi olmadığını bunun artması gerektiğini vurguladı. Ek ödemenin %10 bandına çıkması gerekiyor dedi.

Eğer talep kabul edilir ve ek ödeme oranı %10’a çıkarsa vatandaşlarımızın aldıkları tutar da ortalama 180 Türk lirasına çıkacak. Genel Başkan Ergün, bu gerçeğin altını çizdi ve bugünkü ekonomik koşullar düşünüldüğünde bu tutarın dar gelirli ailelere çok yardımcı olacağını açıkladı ve bir kez daha ek zam talebini yeniledi.

Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan talep kabul edilirse eğer emekli vatandaşlarımızın aldıkları ek ödeme oranları %4-%5 bandından %10 bandına yükselecek. Talebin kabul edilip gelmemesine dair gelişmeleri ise izlere aktarmaya devam edeceğiz. Fakat sosyal medya üzerinden ya da derneklerden yoğun talep gelmeye devam ederse bu düzenleme hayata geçebilir.