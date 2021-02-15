Emekli Vatandaşlarımıza Müjdeli Haber Halkbank’tan! Faizsiz 10 Bin TL Kredi Fırsatı

Emekli vatandaşlarımız uzun zamandır faizsiz kredinin gelmesini bekliyorlardı. Fakat bir türlü bu istekleri kabul görmemiş ve faizsiz kredi desteğini alamamışlardı.

Fakat kamu bankalarından biri olan Halkbank tarafından her emekli vatandaşımızı mutlu edecek müjdeli bir haber geldi. Halkbank özel kredi seçeneğiyle faizsiz şekilde emeklilere 10 bin Türk lirası destek kredisi vereceğini duyurdu. Peki ayrıntılar neler? Faizsiz kredi nasıl alınır, faizsiz kredi başvuru nasıl yapılır? Detaylar ise haberimizde.

Kamu bankalarından biri olan Halkbank tarafından vatandaşlarımıza oldukça sevindirici bir haber geldi. Halkbank aylık sadece 384 Türk lirasından başlayan taksitlerle emeklilerimize faizsiz kredi desteği vereceğini duyurdu.

Korona virüs salgını döneminde emeklilerimiz diğer birçok kesim gibi gelirlerinde azalış yaşamış ve zor zamanlar geçirmişti. Bu dönemde özellikle de emekli vatandaşlarımıza 10 maaş kadar faizsiz kredi ve 3 maaş kadar avans verilmesi talep edilmişti fakat bu talep kabul görmemişti. Şimdi ise Halkbank tarafından vatandaşlarımızı oldukça mutlu edecek %0 faizli kredi desteği fırsatı geldi.

BAŞVURU YAPMAK YETERLİ

Halkbank tarafından verilen bu hizmetten yararlanmak içinse vatandaşlarımızın başvuru yapması yeterli olacak. Peki başvuru nasıl yapılır ve faiz oranları neler?

EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ BAŞVURUSU

Halkbank tarafından emekli vatandaşlarımıza özel olarak verilecek krediden ise kimler yararlanabileceği ve başvuru aşaması merak ediliyor.

Bu krediden ise öncelikle maaşlarını Halkbank’tan alan emekli vatandaşlarımız yararlanacak. Ödeme seçeneklerinde ise vatandaşlarımıza oldukça esnek fırsatlar sunulmakta. Emekli vatandaşlarımız kendi gelirlerine uygun olarak ödemelerini;

Eşit taksit ödemeli

Üç ayda bir eşit taksit ödemeli

Azalan taksit ödemeli

Artan taksi ödemeli

Balon taksit ödemeli şeklinde yapabilirler.

Halkbank vatandaşlarımıza 36 ay vade sunmakta. 10 bin Türk lirası içinse aylık ödemeler sadece 384 Türk lirası olmakta.

BAŞVURU YOLLARI

Başvurular içinse vatandaşlarımız banka şubelerine gidebildikleri gibi ALO kredi destek hattı, Halkbank mobil uygulaması ve internet sitesinin yanı sıra ATM’den de başvuru yapabilirler. Aynı zamanda vatandaşlarımız SMS ile başvuru da yapabilirler.