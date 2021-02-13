Emekli Vatandaşlara Müjde! Güncel Zam İle Birlikte Toplam 1600 Türk Lirası Ödenecek!

2021 yılı başlangıcında devlet memuru olarak çalışma hayatını sürdüren vatandaşlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarına yapılacak olan zam oranının açıklanması ile birlikte bu vatandaşlarımızı sevindirecek bir haber de bankalardan geliyor. Maaşlarının kendi kurumları aracılığı ile tahsis edilmesini taahhüt sözü verilmesi karşılığında bankalar 1600 Türk Lirası’na kadar promosyon ödemesi yapacaklarını açıkladılar.

Bu yıl Ocak ayı maaş zammı ile müjdeli haberler alan devlet memurları ve emekli vatandaşlara bir güzel haber de bankalardan geldi. Bu haber tüm memurları ve emeklileri son derece yakından alakadar ediyor. Maaşınızı tahsis edeceğiniz kurumu bankalar arasından seçmeniz ve belirli bir süre için maaşınızı bu bankadan alacağınızı taahhüt etmeniz karşılığında bankalar belirli bir oranda promosyon ödemesi yapıyor. Son gelen zamlar ile birlikte bu rakamın 1600 Türk Lirası’na kadar artabileceği duyuruldu.

Bankalar emekli ve devlet memuru vatandaşları kendilerinden maaş müşterisi olmaya ikna etme konusunda oldukça sıkı bir rekabete tutuşmuş durumdalar. Vatandaşlara bankalar maaşlarını 3 yıl boyunca kendi kurumları aracılığı ile tahsis edeceklerine dair taahhütname vermeleri karşılığında anlık olarak 1600 Liraya varan promosyon ödemesi yapıyorlar.

Emekli maaşı müşterisi olan vatandaşlara yapılacak olan promosyon ödemesi emekli vatandaşın aylık maaşına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Emekli maaşı 1500 Türk Lirası olan vatandaşlar için 500 Türk Lirası ve üzeri

1500 Türk Lirası ve 2500 Türk Lirası arasında bir emekli maaşı olan vatandaşlar için 625 Türk Lirası ve üzeri

2500 Türk Lirası ve üstü bir emekli maaşı olan vatandaşlar için 750 Türk Lirası ve üzeri promosyon ödemesi banka tarafından emekli vatandaşların tarafında ödeniyor.

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Ödüyor?

Şekerbank 650, 800 ve 1000 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

QNB Finansbank 1000, 1300 ve 1600 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

Türkiye İş Bankası 750, 875 ve 1000 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

ING Bank 500, 625 ve 750 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

Garanti Bankası 800, 1000 ve 1200 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

Fibabanka 500, 625 ve 750 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

Denizbank 675, 850 ve 1000 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

Ziraat Bankası 500, 625 ve 750 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

Halkbank 500, 625 ve 750 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

Yapı Kredi Bankası 1000, 1250 ve 1500 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

Vakıfbank 500, 625 ve 750 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

Akbank 850, 1050 ve 1250 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

TEB 1000, 1300 ve 1600 Türk Lirası arasında değişkenlik gösteren maaş promosyonu ödemesi yapıyor.