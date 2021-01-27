Emekli Vatandaşlar Dikkat Edin! Bu Kredi Tuzağına Düşmeyin

Binlerce emekli vatandaşımız işte bu tuzağa düştü… yerel gazete ve Facebook ilanları üzerinden emekli vatandaşlarımız kandırılıyor. Şimdiye kadar 10 bine yakın emekli vatandaşımız kandırılmış durumda. Vatandaşlarımızın bazıları 6 ila 7 bin arasında borçlanırken bazıları da 25 bine kadar borca girdi.

Ayda 4 milyon kazanmış şebekenin ise şu an 12 üyesi tutuklu olsa da hala tüm üyeler tutuklanmış değil!

24 EMEKLİ HAYATINI KAYBETTİ

Dava süresince de 24 emekli hayatlarını kaybetti. Bazı vatandaşlarımız kredi borcu bazıları düğün bazıları da gerekli ihtiyaçları için kredi çekmek isteyen vatandaşlarımız düşünüyor. Kredi umuduyla memleketlerinden İstanbul’a gelen onlarca emekli, maaşlarını şebekeye kaptırdıklarını öğrendiğinde hayatlarının şokunu geçirdiler. Dolandırılan emekliler ise soluğu karakolda aldı.

BİR DE BİZİ DENE!

İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bakılan dava da ise şebekenin emekli vatandaşlarımızı nasıl kandırdığı da açıkça gözler önüne seriliyor.

Dolandırıcılık için Biri Büyükçekmece de biri de Beylikdüzü’ünde yer almak üzere iki şirket kuruldu. Hesaplar ise Facebook gibi siteler üzerinden paylaşıldı. İcralık emekliye kredi gibi başlıklar atılarak çaresiz emekli vatandaşlarımızın dikkatlerini çekmeye çalıştılar. Maalesef ki çaresiz olan emeklilerimiz de bu yöntemle dolandırıldı.

Komisyoncular ise emekli vatandaşlarımızın da 500 ila 1000 Türk lirası komisyon almışlar ve emeklileri İstanbul’a gelmeye ikna etmişler. Gelen emeklilere ise imza alınana kadar çeşitli ikramlar yapılmış. Aldıkları maaşlara göre ise de vatandaşlarımıza telefon satışı yapılmış gibi işlem yapılmış.

MAAŞLAR ŞEBEKEYE GİTTİ

Şebeke piyasadan aldıkları ucuz telefonları emekliye 7-8 bin Türk lirasını gibi meblağlar da satmış gibi fatura çıkarmış. Her emekliye ise ortalama 3 veya dört telefon satışı için fatura düzenlenmiş. Daha sonra emekliler ilerideki bir telefoncuya götürülmüş ve telefonlar nakit paraya çevrilmiş.

Daha sonra ise icra müdürlüklerine götürülen emekliler burada muvafakatname vermiş ve maaşlarının bir yıldan daha uzun süreler boyunca şebekeye aktarılmasını onay vermiş. Emeklilere ise üstlenmiş oldukları borcun çeyreği kadar nakit verilmiş sonra da öylece evlerine yollanmışlar.

AVUKATLAR DA İŞİN İÇİNDE

Özel bir bankanın avukatı olarak davaya dahil olan Sincar ise, şebekenin binlerce emekli vatandaşı zarara uğrattığını belirtti. Emeklilerin dolandırmalarında ayrıca bazı avukatlarında destek verdiği iddia eden Avukat Sincar, binlerce emeklinin uzun süre boyunca maaşlarının bu hesaplara aktarıldığını söyledi.