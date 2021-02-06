Emekli olmak isteyenlere büyük müjde! Son gün 31 Mart!

SGK'dan emeklilik bekleyen vatandaşlara mutlu haber geldi. Birçok vatandaşa emeklilik yolunun açıldığı duyuruldu. SGK yapılandırma yolu ile vatandaşların prim borçlarını ödemesinde kolaylıklar sağlamıştı. Buna ek olarak yeni bir anlaşma yaparak nakit sıkıntısı yüzünden eksik prim günlerini ödeyemeyen vatandaşlar için 3 banka ile anlaştı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile anlaşan SGK , vatandaşların uygun faiz oranlı kredi kullanması için kolaylık sağlanması konusunda imzaları attı. Bu kapsamda SGK 'ya borcunu ödemek şartıyla başvuruda bulunan vatandaşlara kredi imkanı sunulacak. 36 aya kadar vade imkanıda sağlanacak. Faiz oranı ise 1.60 olacak.

Peşin Ödeme Son Tarihi 31 Mart !

Peşin ödeme tarihinin son günü 31 Mart olarak belirlendi. Milyonlarca vatandaşa büyük bir fırsat sunularak , emekliliği hak etmiş fakat eksik prim borçlarını ödeyemeyenlere yapılandırma imkanı sağlandı. Borcunu ödemeyenlere kredi imkanın bile sunulması ile birçok vatandaş emekli olabilecek.

Ödeme zorluğu çeken vatandaşlar için kamu bankaları aracılığı ile 36 ay vadeli ve 1.60 faiz oranı üzerinden kredi kullanımı sağlanacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2021 'e kadar uzatılan, emekli olabilecek sigortalılar en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemelerini gerçekleştirmesi gerekecek. Ödeme imkanı olmayanlara verilecek kredi sayesinde binlerce vatandaş emekli olup aylıklarını alabilecek.

Ödemeler nasıl yapılır?

Kredi kartı veya banka kartı ile online ödemeler yapılabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile de ödemeler gerçekleşebilecek.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 21:45