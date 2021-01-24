Emekli Olacaklara 7673 TL Kadar Avans Ödemesi

Merhaba, annem 12.08.2017 yılında vefat etti. 1983 ile 1990 yılları içinde 340 gün sigortalı olarak görev yapmış.1984 yılında erkek kardeşim doğdu. Emekli olma şansı var mı ya da erkek kardeşime yetim maaşı bağlanma olasılığı var mı? Yoksa çalıştığı gün kadar geri prim iadesi alabilme şansımız var mı? Kaya uysal.

Öncelikle iyi günler kaya bey 398 doğum borçlanması yaparak kardeşinizin yetim aylığından yararlanma hakkı mevcuttur. Ancak kardeşinizin evli ve çalışmamış olması şartı vardır. Bu şartlara uyulmadığı zaman annesinden olan haklarını kullanamaz. Şuan bulunduğumuz yıl 2021 yılında doğum borçlanması günlük en düşük tutar 38.16 tl ,tüp günlük borçlanma tahakkuk bedeli 18.431.28 tl olacaktır.

45 yaşında özel bir firmada çalışmaktayız. Sigorta giriş tarihim 10.10.1996 toplam günlük prim günüm 3690.yüzde 56 engelli raporum bulunmaktadır süreklilik gösteren bir rapordur. Bu şartlar doğrultusunda ne zaman emekli olur ve ne kadar ücret alabilirim. Aysel korkmaz.

İyi günler Aysel Hanım. Sigorta başlangıç tarihiniz dışında normal emeklilik şartlarınız 56 yaş 5825 prim günüdür. Emeli raporunuz doğrultusunda emekli hakkınızı kullanmak isterseniz 3760 prim günü şartıyla da talepte bulunabilirsiniz. Prim gününüze oranla emsal aylık asgari üzerinden bilgilendirme doğrultusunda ücret 1750-2000 tl arasında değişmektedir.

İyi günler ödenmemiş balkır borçlarım bulunmaktadır. Borç yapılandırma zamanını kaçırdım ve peşinatım yok. Buna rağmen borçlarımı taksitlendirme olanağı mevcut mudur? Elif Ermiş.

İyi günler elif hanım 7256 sayılı kanun yapılandırması 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu haktan yararlanmak için en yakın SGK ya da online olarak e devlet üzerinden müracaat edebilirsiniz.

7256 sayılı kanun dışında 6183 sayılı kanun düzenlenmesinde de her zaman başvuru hakkınız mevcuttur. Ancak 62813 sayılı kanun gereğince kanun yapılandırmasında bulunan borcun %10 'u kadar peşinat peşinat borcun bir kısmı kadar teminat şartı aranmaktadır. (Mevcut borç 50 bin Tl'nin altında ise şart aranmaz )bundan dolayı en kısa sürede yapılandırma başvurunuzu yapmanızı tavsiye ederim.

İyi çalışmalar. 1981 Ocak doğumluyum 98 Şubat ayında 45 gün sigorta mevcut sigortamın bulunduğu zamanlar 17 yaşında idim. 2001 yılında askeriyeye başladım 19 yıldır çalışmaktayız. Emeklilik halkın için 98 yılındaki sigortalı oluşum emeklilik yaşında 98 yılına tabi olmama b kadar yardımcı olur. Konu hakkına beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Tekrardan iyi günler dilerim.

İyi günler Mustafa Bey 18 yaşından önceki sigorta girişleriniz emeklilik hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. Yalnız sigorta süresi açısından 18 yaşına girdiğiniz süre itibariyle hizmet yılınız sayılmaktadır. mevcut giriş yılınıza göre 25 yıl sigortalılık süresi, 57 yaş ve 5900 prim gününe sahip olmanız gerekir .sizin 25 yıllık sigorta hesaplamanız ve ilk sigortalı olduğunuz zamanda değil ,18 yaşınıza girdiğiniz zaman itibariyle aktifleşmektedir . 57 yaşınızda olduğunuz zaman 39 yıllık sigortalı hizmet halkınız olacağından böyle bir probleminizde olmayacaktır.