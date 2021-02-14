Emekli İkramiyelerinde Son Dakika %25 Zam Geldi! 2021 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatar?

Salgın döneminde emekli vatandaşlarımız gerek ikramiyeler gerek bayramlarda verilen miktarlar gerekse bankalar tarafından verilen promosyon ödemeleri sayesinde bir nebze de olsa rahatlıyor. Şüphesiz pandemi nedeniyle en çok sıkıntı çeken gruplardan birside onlar oldu. Birçok emeli vatandaşımızın bu dönemde gelirleri azalırken giderleri arttı ve ekonomik olarak sıkıntılar çektikleri.

Milyonlarca emekli vatandaşımızı ise çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Binlerce emekli vatandaşımız ilgilendiriyor! Emekli ikramiyelerine %25 oranında zam geldi. Gelen bu zam ise şüphesiz salgın döneminde zor anlar yaşamış olan emekli vatandaşlarımızın yüzlerini güldürecektir. Peki 2021 emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte o tarihler ve son dakika açıklamaları haberimizde.

Emekli vatandaşlarımız bu yılkı ikramiyelerini almak için can atıyor. Bu yıl ayrıca vatandaşlarımız ikramiyelerini zamla birlikte alacaklar. O yüzden ikramiye tarihlerinin gelmesini iple çekiyorlar.

SKK ve BAĞ-KUR kurumlarından emekli olan vatandaşlarımız yılda iki kez dini bayramlar da devletimizden biner Türk lirası olmak üzere toplamda 2 bin Türk lirası ikramiye almaktaydılar. Fakat bu yıl emekli vatandaşlarımıza müjde geldi! .525 oranında ikramiyelerine zam yapıldı. Yani artık vatandaşlarımız her dini bayram 1 bin 250 Türk lirası toplamda ise 2 bin 500 Türk lirası ikramiye alacaklar.

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli vatandaşlarımızın ikramiyeleri ise dini bayramlara yakın zaman da yatacak. Üç ayların girmesiyle birlikte de emekli vatandaşlarımız Ramazan Bayram’ında yatacak olan ikramiyenin tarihini merak ediyor.

2021 Raman İkramiyesinin ise 10 ila 12 Mayıs arasından emekli vatandaşlarımızın hesaplarına yatması beklenmekte. Kurban Bayramı için verilecek olan ikramiyenin ise 12 ila 19 Temmuz arasından hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bu ön görülen tarihler ise Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Son tarihler ise Bakanlık tarafından yapılan resmî açıklamadan sonra kesinleşecektir.