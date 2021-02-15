Elon Musk’dan Dogecoin Açıklaması: Satış Yapan Balinaları Destekleyecek

Son yılların en çok konuşulan iş insanı Elon Musk, son dönemde faaliyet gösterdiği sektörlerden ziyade, kripto paralarla ilgili daha çok gündeme geliyor. Elon Musk’ın en çok ilgi gösterdiği kripto paralardan biri de bir köpekten ilham almış olan Dogecoin. Musk, dün yaptığı bir paylaşımda Dogecoin için, elinde ciddi bir miktarda coin olan balinaların satışa geçmeleri durumunda onlara destek vereceğini bildirdi.

Balinalar Doge’ye çok yoğunlaştı

Twitter’da, birçok kez altcoin piyasasında yer alan Dogecoin için paylaşım yapan ve en son olarak çocuğu için Dogecoin satın aldığını belirten Elon Musk, bu defa da kripto para birimi için, “Eğer elinde ciddi Dogecoin olanlar coinlerinin çoğunu satarlarsa desteğimi kazanacaklar” dedi. Musk’ın bu açıklaması, balinaların Dogecoin’e yoğunlaştığı anlamını taşıyor.

Elon Musk’ın açıklamaları öncesinde 1 cent değerinde olan Doge, sıkça gündeme gelmesinin ardından 8,4 cent düzeyini görmüştü. Kripto para birimi bunun ardından en çok işlem hacmi olan 10. kripto para birimi olmayı başardı.