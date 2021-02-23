Elon Musk'ın 15 milyar doları buhar oldu!

Tesla ile Space X'in kurucusu olan Elon Musk'ın kripto para piyasaları üzerindeki etkisi her geçen gün artıyor. Daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kripto para olan Dogecoin'in değerinin ai bir şekilde yükselip düşmesine neden olan Elon Musk, şimdi de Bitcoin'i etkiledi. Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmasından sonra Bitcoin piyasalarında pozitif yönlü seyirin izlendiği görülmüştü. Tarihi zirvesini gören tartışmaların odağındaki Bitcoin, 58 bin dolardan işlem görmüştü.

Tesla'nın hisseleri yüzde 8.6 düştü

Ancak önceki günlerde yine Twitter'dan bir mesaj yayımlayan Musk, Bitcoin ile Ethereum'un gereğinden çok daha fazla değerlendiğini belirtmişti. İki kripto paranın da değerinin birden fırladığını bildiren Musk'ın bu paylaşımı sonrası Bitcoin'in değeri 58 bin dolardan 48 bin dolar seviyelerine indi. Önceki ay 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını beyan eden Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, bu açıklamanın ardından zarar etti. Bitcoin'in değerinin ani şekilde düşmesiyle Tesla'nın hisseleri de yüzde 8.6 oranında eridi. Değeri hızla düşen Bitcoin nedeniyle Tesla, geçen yıl eylül ayından beri gerçekleşen en büyük hisse kaybıyla karşılaştı.

Dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos!

Dün Twitter'dan bir başka mesaj paylaşan Elon Musk, Tesla'nın "Model Y SUV" aracının artık üretilmeyeceğini açıklamıştı. Tesla'nın hisselerinin düşüşünde Bitcoin ile birlikte bu haberin de etkisinin olduğu kaydediliyor. Bu düşüşlerle beraber Tesla ve Space X'in kurucusu olan Elon Musk'ın 15.2 milyar doları buhar oldu. Geçen yıl dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, bu unvanını yeniden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a kaptırdı. Ocak ayında 210 milyar dolara ulaşan Musk'ın serveti 183 milyar dolara düştü. Yeniden dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un serveti ise 186.3 milyar dolara ulaştı.