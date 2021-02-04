Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturası İçin Şubat Ayında Dev Adım

Bunlarla birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da faaliyetlerine devam etmekte olan işyerleri sahiplerine ciddi oranda gelir kaybı yaşatmakta. Vatandaşın istek ve taleplerini yakından takip eden devlet ise sosyal devlet ilkesi gereği bir takım kampanyalar ile vatandaşlara destek olmaktadır. Salgın sürecinin başından itibaren açıklanan çeşitli yardım kampanyaları ile vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak isteyen devlet sürecin uzaması ile birlikte yeni destek paketleri ile gündemi kontrol altına almış durumda. Süreç başından itibaren çeşitli faz evreleri ile vatandaşlara Bin TL nakdi yardım sunulmuştu. Sunulan bu yardımlara çeşitli kalemler de eklenerek işverenlere prim desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise kira desteği gibi çeşitli desteklerin sunulacağı açıklanmıştı. Sürdürülen yardım kampanyalarına kaymakamlıkların da dâhil olması ilse mevcut kampanya listesine eğitim destek paketleri de eklenmişti. Ardı arkası kesilmeyen yardım kampanyaları ile salgın döneminin olumsuz ekonomik getirileri ile mücadelede önemli adımlar atmış olan devletimiz vatandaşının yardımına koşmaya devam ediyor. Resmi kurumlarca yapılan son açıklamalara göre bu kampanyalara bir yeni kalem daha ekleniyor. Devlet toplum sağlığını korumak adına alınan tedbirler dolayısı ile gelir kaybına uğramış olan vatandaşların giderlerini de adeta üstlenerek vatandaşlarına destek olmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalar ise giderlerini karşılamakta zorlanan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanıyor.

Faturalarda Yeni Düzenleme

Fatura Borçlarına Erteleme ve Yapılandırma

Salgının ekonomik etkilerini olumsuz anlamda hissetmeye devam eden vatandaşlara devletten bir yardım eli daha uzatılacak. Salgın döneminin doğal bir getirisi olarak gelir kaybına uğrayan vatandaşlar mevsim değişiklerinin de eklenmesi ile oluşabilecek giderlerin altından nasıl kalkacağını kara kara düşünmekteydi. Mevcut ekonomik durum göz önüne alındığında kimi vatandaşlar bölge kaymakamlıklarına ya da çeşitli devlet kurumlarına müracaat etmişti. Yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek vatandaşların mağduriyetlerini hızlı bir şekilde masaya yatıran devlet yetkilileri vatandaşların yüzünü güldürebilecek bir adım attı. Korona virüs salgını nedeni ileyapıldı. Yapılan bu düzenleme ile birlikte konutlar ve kapatılan iş yerlerinin faturalarında ertelemeye gidilirken geçmiş dönem borçları için de yapılandırılmaya gidilmesi kararlaştırıldı.

EPDK, korona virüs salgını nedeni ile zor durumda kalan vatandaşlar için bir takım düzenlemelerin yapılacağını duyurmuştu. Yapılan duyurudan itibaren bu gelişme vatandaşların gündeminde yerini almıştı. Salgın döneminde alınan tedbirler dolayısı ile gelir kaybına uğrayarak ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlar konu ile alakalı araştırmalara başlamıştı. Vatandaşların yapmış oldukları araştırmaları çeşitli sosyal medya platformlarında da tartışmaya başlaması ortada yoğun bir bilgi kirliliğinin yaşanmasına sebep olmuştu. Açıklamayı duyan tüm vatandaşlar da bilgi edinmek adına bu platformlara yönelince mevcut bilgi kirliliği dolayısı ile net bir bilgi edinememişti. Konunun gündeme gelmesinin ardından vatandaşların zihninde oluşan soru işaretleri yanıtlanmayı beklerken gereken açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre gelir kaybı dolayısı ile faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Mevcut kullanım itibari ile oluşan elektrik faturası borcu yapılandırma ile geniş zaman dilimlerinde ödemeye alınabilecek. Vatandaşlar oluşan su faturaları borcuna 3 ay erteleme imkânından da yararlanabilecek.