Elektrik, Doğalgaz ve Su Fatura ödemekte zorlananlara Kıyasen yardım geliyor

Elektrik doğalgaz ve su faturaları hakkında yapılan bütün açıklamalar Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşları ilgilendirmektedir. Faturalan için karar verilmesi uzun zamandır beklenmekteydi. Şimdilerde ise; faturalarınız hakkında bir sonuca varıldı ve bu durum tüm resmî gazeteler tarafından da açıklanmıştır.

2021’de Faturalar Nasıl Olacak?

Bütün vatandaşlarhakkında yapılacak açıklamaları merakla beklerken, nihayet bu değişikliklerle ilgili bir açıklama yapıldı. Bütün vatandaşların ilgi odağı haline gelen bu açıklama, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılmış, doğal gaz ve elektrik faturaları hakkında bir sonuca varılmıştır. Açıklamaların nihayet gerçekleştiği bilgisine ulaşan tüketiciler;niteliğinde açıklamaların ne olduğunu araştıramaya başlamıştır.

2021’de doğal gaz ve elektrik faturaları hakkında yapılan açıklamalar şunlardır;

Tahmini Tüketim belirleme Metodolojisi 2015 yılında yayınlanmış ve yürürlülüğe girmiştir. Ancak 30 Temmuz 2015 yılında onaylanmış olan bu metodoloji artık tamamen kaldırılmış ve yerine yeni açıklanan metodoloji gelerek yetkililer tarafından onaylanmıştır.

Ülkemizde yaygın hale gelen koronavirüs sebebiyle, virüsün daha fazla yayılmasını mümkün mertebede engelleyebilmek ve vatandaşların en iyi şekilde izole edilmesini sağlamak için, sayaçların okunması hakkında yeni bir düzen yapılmıştır.

Bu düzenlemenin temel amacı ise hem çalışan kişilerin hem de diğer vatandaşların sağlının en iyi şekilde korunabilmesi olmuştur. Tüm bu şartlar doğrultusunda sahada görev yapan kişilerin de, izole olması en iyi şekillerde sağlanacaktır.

Doğal gaz ve elektrik faturaları ile ilgili; ortaya yeni çıkarılmış olan “Kıyasen Fatura Düzenlenmesi” Türkiye’de yaşayan bürün insanların sağlığını koruyabilmek için, kısa zaman uygulanacak bir yaptırım olmuştur. Bu uygulama kesinlikle vatandaşların aleyhine yapılan bir yaptırım değildir. Bu tarz bir duruma Enerji Piyasası Düzenleme yetkililerinin müsaade etmesi de kesinlikle mümkün değildir.

ile ilgili; ortaya yeni çıkarılmış olan “Kıyasen Fatura Düzenlenmesi” Türkiye’de yaşayan bürün insanların sağlığını koruyabilmek için, kısa zaman uygulanacak bir yaptırım olmuştur. Bu uygulama kesinlikle vatandaşların aleyhine yapılan bir yaptırım değildir. Bu tarz bir duruma Enerji Piyasası Düzenleme yetkililerinin müsaade etmesi de kesinlikle mümkün değildir. Kıyasen fatura düzenleme uygulamasının yapılacağı durumlar ise; yalnızca karantina altına alınarak kendini izole eden ve idari verilen kararlarlar sayesinde sahip olduğu sayaçların okuma işlemlerinin durdurulduğu bölgelerde geçerli olacaktır. Bu durumlardan başka hiçbir yerleşim yerinde kıyasen fatura yönetiminin izlenmesi mümkün değildir.

Kıyasen Fatura Uygulaması Ne Kadar Sürecek?