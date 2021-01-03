Elektrik, Doğalgaz, MTV, Ehliyet, Emlak Vergisi Olmak Üzere, Tüm Vergilere Zam! 2021 Yılı Zamları Başladı

2021 Yılının başlamasıyla birlikte, maaşlara gelecek zamlar büyük merakla takip edilmişti. Salgın nedeniyle ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı ülkemizde, maaş zamlarının bir nebze olsun rahatlatacağı düşünülürken, 2020 yılı enflasyonunun artmasını engellemek için ertelenen zamlar, 1 Ocak itibariyle yapılmaya başlandı. Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, ehliyet, doğalgaz, elektrik başta olmak üzere her şeye zam geldi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi % 9.11 Oranında Zamlandı

Yılda iki taksit olarak ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi, %9.11 oranında arttırıldı. Buna göre 1 ile 3 yaş arasında olan ve motor hacmi 1300 cc olan Motorlu Taşıtlar Vergisi, , 2020 yılında 964 liraydı. Bu yıl bu rakam 1.051 TL olarak belirlendi.

Silindir hacmi 1301 ile 1600 cc arasında olan ve 3 yaşına kadar olan otomobiller için, MTV 1.678 liradan, 1.830 liraya çıkarıldı. Aynı yaşta 1601 cc ile a800 cc arasında olan otomobiller için MTV 2.694 liradan, 3.234 liraya çıkarıldı. Aynı yaşta olan 1801 cc ile 2000 cc arasında olan motorlu taşıtlar için MTV ise 7.003 liradan, 7.640 liraya yükseltildi.

Doğalgaz ve Elektriğe Zam % 14

EPDK 2021 yılında elektrik ve doğalgaza uygulanması gereken hizmet bedelleriyle ilgili açıklamayı 2020 yılı bitmeden açıklamıştı. Buna göre elektrik ve doğalgaz ücretlerine %14 oranında zam geldi. Buna karşın kesme-bağlama ücretlerinde indirim yapıldı. Resmi gazetede de yayınlanan Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarifesinde, elektrik tarifleri mesken ve sanayi olmak üzere, vergi ve fonlar dahil olmak üzere %6 oranında artış yapıldı.

Bunun yanında BOTAŞ tarafından Ocak 2021 tarifesi de, BOTAŞ’ ın resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre 1000 metreküp doğalgaz, 1264 lira, sanayi ve elektrik üretim tesisleri için 1000 metreküp doğalgaz 1.414 lira oldu.

Emlak Vergisi’ de Zamlandı

Taşınmazlar için ödenen Emlak Vergisi, yıllık olarak ödeniyor. 2021 Yılında uygulanacak Emlak Vergisi %4.55 oranında zamlandı.

Cep Telefonu Abonelikleri İçin İlk Tesise % 9.11 Zam Geldi

Mobil telefonların ilk aboneliğinde, alınmakta olan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı % 9.11 oranında arttırıldı. Buna göre 2021 yılında bu rakam 86 TL olarak belirlendi.

Pasaport ve Ehliyet Harçları da Arttı

B sınıfı ehliyet harcı, 2020 yılında 751.70 TL olarak ödeniyordu. 2021 Yılında bu rakam 820.10 TL olarak belirlendi. A sınıfı ehliyet için harç 272 TL olarak belirlendi.

1 Yıl için Pasaport harcı 2021 Yılında 332.10 TL oldu. 6 Ay için aynı harç 227.20 TL olarak belirlendi.

Mahkemelere Başvuru Harçları da Arttı

2021 Yılında mahkemeye başvurmak için yatırılması gereken harç tutarı 27.20 TL, icraya başvurma harcı 59,30 liradan başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 23:44