E-Devlet Üzerinden Faizsiz 5-10 Bin TL Para Yardımı Alabilirsiniz!

Yaklaşık bir sene önce hayatımıza giren koronavirüs pandemisi hayatımızın birçok alanını olumsuz yönde etkiledi. COVID-19 yüzünden olumsuz etkilenen kulvarlarından birisi de maalesef ki ekonomi oldu. Birçok kişi koronavirüs salgını yüzünden son yılı ekonomik açıdan sıkıntılar yaşayarak geçirdi.

Özellikle, alınan önlemler kapsamında restoranların, kafelerin ve benzeri işletmelerin kapatılması nedeniyle hem çalışanlar hem işletme sahipleri oldukça zor günler geçirdi. Pandemi sürecinden kötü etkilendiğini her fırsatta dile getiren vatandaşın imdadına devlet yardımları koştu. Başta esnaflar olmak üzere ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlara gerek maddi gerek manevi desteğini eksik etmedi. Devlet yardımlarının yetersiz geldiği durumlarda ise hem kamu hem özel bankalar kredi faiz oranlarını düşürerek uygun fiyatlarla krediler vermeye başladı. Fakat ne kadar düşük faiz uygulanırsa uygulansın, salgın yüzünden gittikçe kötüleşen ekonomik koşullar vatandaşın belini bir hayli büktü. Koronavirüs önlemleri nedeniyle büyük oranda gelir kaybı yaşayan esnaflar ve işsiz kalan vatandaşlar kredi geri ödemelerini yapmakta zorlandı.

Bu sıkıntıların farkında olan devletimiz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile ödünç para yani bir nevi faizsiz kredi vermeye karar verdi. 5 bin lira ve 10 bin lira oranlarında ödünç para verileceğinin açıklanması ile birlikte vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Peki Aile Bakanlığı tarafından verilen bu ödünç para nasıl alınır? Bunun yanı sıra Aile Bakanlığı tarafından verilen ödünç parayı alıp daha sonra ödeyemezsek yaptırımı ne olur?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sürecinden maddi şekilde olumsuz etkilenen kişilere 5 bin TL ve 10 bin TL değerinde ödünç para vermek suretiyle ekonomik yardımda bulunacak. Ödünç olarak verilen bu para taksitli bir şekilde geri ödenecek. Peki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödünç parayı almak için ne yapılmalı?

Aile Bakanlığı ödünç parasını almak için gerekli koşulları sağlıyor olmanız ve başvuru yapmanız gerekmektedir. Herhangi bir finans kuruluşuna borcu olmayan, en az 2 kefili olan, daha önce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yardım almamış ve 3 yıldır sandığa kayıtlı olan kişiler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 5-10 bin TL ödünç parayı almak için başvuruda bulunabilir.

NASIL BAŞVURULUR?

İkraz parası olarak da bilinen ödünç para yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru formunu dolduran vatandaşlar, başvurularının onaylanması durumunda bilgilendirilecektir. Bu yardımın geri ödemeleri vatandaşların aylık maaşından otomatik kesilecektir. Sisteme bir kere kayıt olan kişiler borçlarını bitirdikten sonra yeniden ödünç para alabilecektir.

ÖDÜNÇ PARA BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

Bakanlıktan ödünç para talep eden kişilerin her ay düzenli olarak ödeme yapması gerekmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan paranın düzenli ödemeleri yapılmazsa Aile Bakanlığı, kişi hakkında yasal işlem başlatır.