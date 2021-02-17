Aldıkları yardımlarla ise; ancak mevcut borçlarını kapatan ve geçimini sağlayabilen vatandaşlar durumla ilgili şikayetlerini her fırsatta dile getirmeye de devam etmektedir.

Özellikle de kendi evleri olmayanlar ve kirada oturmaya devam eden kişiler, sürecin uzamasından dolayı kiralarını ödemekte de büyük bir güçlük çekmeye başlamıştır. Son çıkan haberlere göre ise; E-devlet başvurularıyla 960 TL ödeme yapılacak konusu da gündeme gelmiştir. Bu ödemelerin temel sebebi ise, kira ödemekte güçlük çeken kişilerin durumla ilgili rahatlamalarını sağlayabilmek olmuştur. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişiler ise; başvuru yapmaya başlamıştır.

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

E-devletin verdiği ödenekler belli olduktan sonra, vatandaşlar başvurular nasıl yapılıyor? Sorusunu sormaya da devam etmektedir. Söz konusu başvurularınızı eksiksiz bir şekilde gerçekleştirebilmek için; kendi e-devlet profilinize giriş yapmanız yeterlidir. Eğer kendinize ait bir e-devlet şifresi almadıysanız, bu işlemi en yakınınızdaki PTT şubesinden gerçekleştirebilmeniz mümkün olacaktır.

Başvurular İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Pandemi döneminde mağdur olan birçok vatandaş olduğu için;de öncelik ihtiyaç sahibi kişilere verilmiştir. Bu nedenle başvurularınız için; bazı şartları karşılıyor olmanız çok önemlidir. Aksi takdirde başvuru yapsanız bile maalesef geçersiz sayılacaktır. Eğer asgari ücretin; 3/1’i tutarında bir geliriniz varsa uygulanan bu yaptırımlardan faydalanabilmeniz mümkündür. Ancak size belirtilen miktarın üstünde bir ücret alıyorsanız; başvurularınız geçersiz olacaktır.

Devlet tarafından yapılan yardımlar, kira ödemekte güçlük çeken ve geçiminizi sağlayamayan kişiler için yapılacaktır. Eğer eviniz kendinize aitse fakat geliriniz asgari ücretin 3/1’ini kapsıyorsa yine başvurunuzun kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda evde kaç kişi yaşıyorsanız, hepinizin geliri hesaplanarak değerlendirmeye alınacaktır. Evde yaşayan herhangi bir kişinin belirtilen miktardan daha yüksek alması durumunda da başvuru yapmanız mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda her handeden yalnızca bir kişi bu kampanyalara başvuruda bulunabilmektedir.

Aynı evde yaşayan birkaç kişi ödeneklerden yararlanabilmek için başvuruda bulunduysa, yalnızca bir kişinin başvurusu baz alınarak değerlendirmeye alınacaktır. Başvurularınız değerlendirmeye alındıktan hemen sonra bütün bilgileriniz kontrol altına alınacaktır. Bu nedenle ikametgâh adresinizin aynı gözüktüğü hiçbir kişi, devletin sağladığı kira ödeneklerinden maalesef faydalanamazlar. Başvurularınız kabul edikten ve ödeneklerinizi almaya hak kazandığınız bilgisi tarafınıza iletildikten sonra ise; ücretinizi hemen almanız ve hesabınıza geçirmeniz mümkün olacaktır. Başvuru sürecinizi de yine e-devlet üzerinden başvuru yaptığınız panele girerek takip etmeniz mümkündür.

Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Devletin 960 TL miktarında kira ödemesi yaptığını öğrenen birçok ihtiyaç sahibi vatandaş, başvurular ne zaman başlıyor? Sorusunu sormaya başlamıştır. E-devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurular şu anda güncel olarak devam etmektedir. Ancak başvurunuzu gerçekleştirebilmek için; yalnızca üzerinize ev değil herhangi bir mal varlığının da bulunmaması gerekmektedir. Örneğin; eviniz kendinizin değilse ancak sizin üstünüze herhangi bir araç, arsa ya da tarla gibi bir gayrimenkul varsa başvurularınız kabul edilmeyecektir. Bu nedenle gerekli koşulları karşılamadığınız takdirde başvuru yapmanıza gerek yoktur. Ancak herhangi bir mal varlığınız yoksa, hemen e-devlete girerek başvurularınızı yetkililere iletebilirsiniz.