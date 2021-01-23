E-Devlet 1000 TL Pandemi hesaplarda! Hesabınızı Kontrol Edin 1000 TL Yatmış Olabilir

2020 Mart ayında koranavirüs salgınının ülkemize gelmesi ile beraber Ekonomik açıdan ülke olarak çok zorlu bir süreçten geçmeye başlanmıştır. Esnaf ve vatandaşlar birçok sıkıntı çekmiştir. Bu sıkıntıların yanı sıra devlet esnafa ve vatandaşa Destek olabilmek için elinden gelen herşeyi yapmaya hazır bulunduğunu söylemiştir. Bu bağlamda devlet tarafından Birçok yardım gelmiştir. Maddi açıdan krediler ve geri ödemesiz birçok yardımda bulunmuştur

Geçtiğimiz 2020 Aralık ayında Bu yardımlara bir yenisi daha eklenmiştir. Hesaplarınızı kontrol etmeniz gerekmektedir çünkü para hesabınıza tanımlanmış olabilmektedir. Vatandaş geçirdiğimiz bu zorlu süreçte onlara ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan 1000 TL yardımı ile çok sevinmiştir. Küçük bir meblağ olsa dahi vatandaşın bir nebze rahat nefes alabilmesi için Oldukça güzel bir haber olmuştur. Bu başvuruya e-devlet üzerinden katılabilirsiniz.

2021 yılının gelmesi ile beraber 3 ödemelerin tekrar başlayacağı gündem olmuştur. Bu ödemeden yararlanmak için E-devlet üzerinden başvuru sağlayabilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa PTT'ye giderek e-devlet şifresi alabilirsiniz

Pandemi Süresi Sosyal Yardımlar

2021 yılının gelmesi ile beraber vatandaşının son zamanlarda en çok arattığı konulardan bir tanesi pandemi sosyal yardımları nelerdir konusudur. Devlet 2020 yılında muhtaç veya ihtiyaç sahibi olan Her aile için bin TL yardım bütçesi ayarladı. Başvuruları e Devlet üzerinden yapılacak onaylandığı takdirde PTT ye gidebilir ve aileler elden ödeme alabilirler.

Bu bağlamda aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi süresinde önemelerin ve alınacak yardımlar hakkında soruları yanıtladı. Aralarında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi ise 1000 TL sosyal destek yardımı hala devam ediyor mu sorusuydu. Şöyle bir yanıt geldi evet destek yardımlarımız 3.faz kapsamında devam etmektedir. Fakat ödemelerin kişilere yani vatandaşlara ne zaman yapılacağı hakkında kesin bir bilgi veremiyoruz açıklaması geldi. Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna da açıklık getiren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her gün e- devlet üzerinden onaylanan başvurular var söyleminde bulundu.

E- devlette yoğunluk olmaması adına vatandaşlar T.C kimlik numarasının sonuna göre başvurularını kontrol edebilirler. Bunlar ise şöyle sıralanmaktadır. T.C kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar pazartesi günü, T.C kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar salı, 4 olan kişiler çarşamba, 6 olan perşembe olmak üzere 8 olanlarda cuma yatırılır. Cumartesi ve pazar günleri bütün vatandaşlar siteye erişim sağlayabilir ve başvurularını kontrol edebilirler.

Başvuru süresi vatandaşların hemen ödeme alabilmesi adına oldukça kısa tutulmaktadır. Devlet Covid-19 dönemi boyunca vatandaşın adına her şeyi düşünmüştür. Ve yardımcı olmak için birçok hususa dikkat etmektedir. Bu duruma verilecek örneklerin başında normal şartlarda krediler 3 ila 10 gün içerisinde hesaba yatar. Fakat bu dönemde devlet vatandaşın kredi veya sosyal yardımı onaylandığı takdirde hemen hesabına yâda adına parayı yatırmaktadır.

Pandemi 1000 Tl Başvurusu Kaç Kere Alınır?

Hane halkı geliri çok düşük olan kişiler için ön görülen bu yardım haneden tek bir kişiye yardım vermektedir. Bu olayların yanı sıra birinci veya ikinci fazda destek alan vatandaşlar 3. fazda bu destekten yararlanamaz. Aynı zamanda belirtecek olursak Temel İhtiyaç kredisi veren kamu bankaları bulunmaktadır. Bu bankalar bu dönem içerisinde 3 bin, 5 bnin ve 10 bin Tl olmak üzere farklı krediler vermektedir. Eğer vatandaş bu krediye başvurmuş ise ve kredisi onaylanmışsa bu sosyaldestekten yararlanamaz. Kredi alan kişilere bu destek uygun görülmez. Hatta daha geniş bakarsanız aynı çatı altında yaşayan iki kişiden birisi kredi aldıysa o haneye sosyal destek verilmez.