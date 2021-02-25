Düşük Fiyata Konut Nasıl Satın Alınır? İşte Ucuza Konut Sahibi Olmanın Yolları

Şimdiye kadar görülmüş en düşük geri ödeme faizi ile kredi verilmeye başlanması sıfır ve ikinci el konut fiyatlarının olağanüstü şekilde yükselmesine sebep olmuştu. Kredi faizleri yükselmiş olsa da ev fiyatları yükseldiği seviyeyi korumaya devam ediyor. Bu durum ev satın alma düşüncesinde olan vatandaşları icradan satışı yapılan konutlara ve bankaların satışını yaptığı evlere yönelmeye itti. Yüksek meblağlar ödemeden ev sahibi olmak isteyen kişiler arasında bu yöntemler son zamanlarda oldukça yaygınlaştı. Özellikle bu günlerde bu yöntemler vasıtası ile yüzde 30'a yakın oranda indirimli ev sahibi olunabilmesini sağlıyor. Ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşların aklında bulunan sorular ise şunlar. İcradan satışa çıkmış veya bankalar tarafından satılan konutlara nasıl sahip olunur? Bu konutlara ilişkin satın ilanlarına nereden ulaşılır? İcra dolayısı ile satışı gerçekleşecek olan konutlara nasıl talip olunabilir? Soğuklar keskin hale gelmeden konut sahibi olmak isteyen vatandaşların merak konusu olan sorularına cevap aradık. Haberin devamında düşük maliyetler ile konut sahibi olmanın yollarını inceleyeceğiz.

Ev sahibi olmanın yüksek konut kredisi faizleri ve yüksek fiyatlar sebebiyle oldukça ağır bir yük haline geldiği bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bu sebeple konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar ucuz fiyata ev sahibi olmak amacı ile farklı yollar aramaya başladılar.

Bu arayış bir başlangıç tarihi vermek gerekirse 2020 yılının yaz aylarındaki konut fiyatları sıçrayışı sonrası başladı. Yıl ortasında yaşanan bu yükseliş ve devamında yükselen kredi faizleri ile ucuz konut bulabilmek için alternatif yol arayışını artırdı.

YÜKSEK ÜCRETLER ÖDEMEDEN EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN İKİ FARKLI ALTERNATİF

İcradan satılan ve bankalar tarafından satılan konutlar ev sahibi olurken yüksek ücretler ödemek istemeyen kişiler arasında son zamanlarda yüksek oranda talep görmeye devam ediyor. İcradan satışı yapılan evlerdeki yüksek avantaj sağlayan indirimler ve bankalar tarafından satılan evlerde düşük geri ödeme faizli konut kredisi kullanma imkanı bu konutları cazip hale getiriyor. Belirtilen iki yöntemle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel konuya ilişkin detaylı bilgi ve izlenecek yolları inceliyoruz.

İCRADAN SATILIK EVLERE SAHİP OLMAK İSTEYEN VATANDAŞARIN DİKKATİNE

Konuya ilişkin en çok merak konusu olan unsur ise icradan satılan evlerin fiyatları ile alakalı. Ucuz veya pahalı olması hakkında tam olarak net yorum yapmak mümkün olmasa da bu evlerin ihale yolu ile satışa çıkarılıyor olması bilinen bir gerçek. Normal satış fiyatı ile alıcı bulamamış konutlar herkesin katılabileceği ihaleler ile satılıyor. İcra ile satılan evlerin fiyatları açık artırmaya katılanların sayısı ve yapılan tekliflere göre değişkenlik gösteriyor. Fiyat avantajları ise bu açık artırmalara yönelik taleplerin ve yapılan tekliflerin düştüğü dönemlerde ortaya çıkıyor. İcradan satış usulü ile de açık artırmada alıcı bulamamış konutların fiyatlarında yüzde 30'a varan indirimler yapılabiliyor. İhalelerde talep ve tekliflerin yüksek olması durumunda normal satış fiyatının üzerinde satışların gerçekleştiği durumlar bile zaman zaman yaşanabiliyor olsa da aksi durumda bazı vatandaşlar neredeyse normal fiyatının yarısını ödeyerek ev sahibi olma fırsatı bulabiliyor.

BANKALAR AVANTAJLI ŞEKİLDE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI SUNUYOR

Bankaların satışa sunduğu konutlar zaman zaman indirime girebiliyor. Bunun dışında bu konutlara ilişkin avantajlar ise vatandaşa banka tarafından sunuluyor.

Örnek vermek gerekirse bazı kamu bankaları tarafından satılan konutlarda banka yüzde 20 oranında indirim yapabiliyor. Çoğu banka ise fiyat üzerinden indirim yapmak yerine müşterilerine geri ödeme faizi düşük kredi kullanma imkanı tanıyarak ellerindeki konutları cazip hale getiriyorlar. Geçtiğimiz aylarda yüzde 1.25 civarı faiz oranları ile konut kredisi kullanma imkanı tanıyan bankalar kendileri tarafından satılan konutlar için kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0.69 faiz oranında kredi kullanma seçeneği sunuyor. Tanınan bu avantajlar ile vatandaşlar yüksek fiyatlara maruz kalmadan ev sahibi olma imkanı elde ediyor.