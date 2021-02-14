Düşük Faizli Temel İhtiyaç Kredisi Çıkmayanlara 3 Bin TL Başvuruları tekrar alınmaya başlandı

Düşük faizli temel ihtiyaç kredisi çıkmayanlara 3 bin TL başvuru alımı başladı ve yeniden fırsat tanındı. Bu başvuru seçeneklerinden yararlanamayan birçok vatandaş, kredi almak isteklerini ve başvurularının olumsuz sonuçlandığını belirterek, bu problemin düzelmesini istediğini söyledi.

Kredi Alamayanlar Başvuru Yapmaya Devam Ediyor

Yeni açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2020 yılı için gerçekleştirilen bütün kredi başvuruları hakkında gerekli detayları açıklamıştır. Şeref Malkoç’un yapmış olduğu açıklamalarda; bahsettiği hususlar vatandaşların oldukça ilgisini çekmiştir. Malkoç’un söylemlerine göre; geçen yıllara nazaran yapılan başvurular daha fazla artmış ve bu başvuruların kabul edilebilirlik yüzdesi de çoğalmaya başlamıştır. Bu oran ise; 79,74 olarak belirtilmiştir.

Bu durumda en etkili olan faktör ise; hiç kuşkusuz bankalara yapılan başvurular olmuştur. Bu durumun üzerine Şeref Malkoç, sorun çözme yetilerinin geçen yıllara oranla daha fazla arttığını da açıkça belirtmiştir.

Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonun toplantısı ise; Ak Parti’de Milletvekilli yapmakta olan Mihrimah Belma Satır’ın önderliğinde gerçekleştirilmiştir. Şeref Malkoç da Kamu Başdenetçisi olarak bu toplantıya bizzat katılmış, 2020 yılı ile ilgili çıkardığı raporu belirterek kendi sunumunu yapmıştır.

Temel İhtiyaç Kredileri

3 Bin TL Kredi İmkânları

Şeref Malkoç, 2020 yılında çekilen maddi sıkıntılardan ötürü kurumlarına yaklaşık olarak 90.000’den daha fazla şikâyet geldiğini açıklamıştır. Bu nedenle deiçin, milyonlarca kişinin de başvuruda bulunduğunu açıklamıştır. Vakıfbank, Halk Bank ve Ziraat bankaları, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlara yardımcı olabilmek adına 10.000 TL miktarında kredi imkanları sunmuştur. Bankalar tarafından verilen ihtiyaç kredisine ise; yalnızca 5.000 TL ve altında geliri olan vatandaşlar başvuru yapmıştır. Başvuruda bulunan vatandaşların büyük bir çoğunluğu ise; bu kredilerden yararlanmıştır. Temel ihtiyaç kredisi için; KDK’ya olan başvurular hala devam etmektedir.

Milyonlarca vatandaşımız 10 bin TL miktarında kredi çekmek için başvuruda bulunsalar da büyük bir çoğunluğuna 3 bin TL kredi çıkmıştır. Bu nedenle de başvurdukları temel ihtiyaç kredisinin çıkmadığı gerekçesiyle KDK’ ya itiraz başvuruları yapmışlardır. Kamu Başdenetçisi olan Şeref Malkoç ise; konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalarda ise; geçen yıllara nazaran bu yıl yapılan başvuruların kabul edilebilirliğinin daha fazla artış gösterdiğini ve bu oranın; 79.74 miktarına kadar yükseldiğini açıklamıştır. Bu yükselişin temel sebebinin ise; banka başvurularından kaynaklandığını söylemiştir.

Banka başvurularının hız kesmeden gelmesinden dolayı, Şeref Malkoç 3 banka ile görüşme yaptığını açıklamıştır. Konuyla ilgili görevlendirilmiş olan banka çalışanlarının kuruma gelmek üzere davet edildiğini ve bu bankaların genel müdür yardımcıları ile özel olarak görüşme sağlandığı da verilen bilgiler arasındadır. Şeref Malkoç’un banka yetkililerine, pandemi sürecinden ülkemizin olumsuz etkilendiğini ve vatandaşlarımıza destek olunması gerektiğini bu yüzden de bankaların harekete geçmesi gerektiğini söylediği bilinmektedir. Şeref Malkoç’un banka genel müdür yardımcıları ile görüşmesinin ihtiyaç kredisinin yeniden gündeme gelmesi konusunda fazlasıyla etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle de kabul edilme miktarlarının oldukça fazla miktarlarda artış gösterdiği ve bu oranla beraber sorun çözme konusunda olan yeteneklerin de artış gösterdiği yetkililer tarafında açıklanmıştır.

Kredi Başvuruları Nasıl Yapılıyor?

Şeref Malkoç’un açıklamalarından sonra ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşların büyük bir çoğunluğu kredi başvuruları nasıl yapılıyor? Konusunda araştırma yapmaya başlamıştır. Başvurularınızı yapmak için; internet bankacılığı kullanmanız mümkündür. Eğer aylık geliriniz belli bir miktarın altındaysa, başvurularınız kısa süre içerisinde kabul edilecektir ve bankalar konuya ilişkin size bilgi verecektir.