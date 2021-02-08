Düşük Faizli Kredi Milyonlarca Kişi Rahat Nefes Aldı!

Fakat bazı vatandaşların durumunu kurtarmaya bu yetmemiştir. Bu kapsam da ise çareyi düşük faizli kredi veren bankalar da aramaktadır. Kredi kampanyaları ile vatandaşa destek olmaya çalışan vatandaşlar. Birçok bankadaki kredi kampanyalarını değerlendirmektedir.

Salgının başında esnafa ve sanayicilere sağlanan kredi kampanyası bilindiği üzere 6 ay sonra ödemeli olarak verilmişti. Bu ödeme günü geldi. Ödemekte yine zorlanan işletmeler için ise bu kredi kampanyalarının ödemeleri tekrar ertelendi. Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan istenen tek şart ise bünyesinde barındırdıkları işçilerin işlerine devam etmelerini sağlamaktır. Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı ile esnaf ve sanatkârlar rahat bir nefes almaktadırlar.

Salgın dönemi boyunca kredi desteği veren kamu bankaları bir yandan esnaf ve vatandaşlara düşük faizli kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Esnafların daha önceki borçlarının ertelenmesinin ardından paket içeriği de belirtilmeye başlandı. Ertelenen bu borç herhangi bir faize tabi olmamaktadır açıklaması yapıldı. Ertelenen borçlarda faizler sıfırlanacak ve ayrıca kalan gün sayısına göre ödemeler paylaştırılacak. Bu kapsamda ise 36 ay olan kredi vadesi toplamda 12 ayı ödemesiz olarak gerçekleşmiş olacak. Kredi kampanyasından faydalanan esnaf ve sanatkârlar ise kalan taksitlerini 24 aylık eşit miktarda ödeyecek.

1,3 Milyarlık Borç Ertelendi

Borçlarında ertelemeye gidilen esnaflar tekrar diledikleri takdirde kamu ve özel bankaları tarafından sunulan düşük faizli kredi kampanyalarından faydalanabilecekler. Normal şartlar altında tekrar kredi çekebilmek için ilk olarak var olan kredi borcunuzu ödemeniz gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan karar name ile bu şart esnafları kapsamayacak şeklinde açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan esnafın dilerse tekrar kredi çekebileceğini belirtti.

Diyarbakır temasları sırasında Cumhurbaşkanlığı kararını değerlendiren Bakan Pekcan toplamda 1,3 Milyar borcun ertelendiğini belirtti. Bu kapsamda gerekli düzenlemelerin sağlandığını ve tüm esnafların zararını en aza indirebilmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirti. Düşük faizli kredi kapsamında devlet destekli olarak sunulan krediden toplamda 1 milyon 300 bin esnaf faydalandı. Bu 1 milyon 300 bin kişinin borçlarının ertelenmesi ise esnaf ve sanatkârlara büyük ölçüde kolaylık sağlayacak.

Genel olarak devlet destekli olarak sunulan düşük faizli kredilerin ise toplamda 68 milyar lirayı bulduğu belirtiliyor. Bu 68 milyarlık kredinin 2020 yılı içerisinde verilen kısmı ise 42 milyar lira olarak belirtilmektedir.

Yeniden Kredi Çekebilecekler

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda esnaf ve sanatkârların toplamda 1 milyar 300 milyon liralık borcu ertelendi. Bu ertelenme kapsamında tek şart olarak işçilerin iş akdine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra esnaf ve sanatkârların tekrar kredi çekebilmeleri için şartlar iyileştirildi. Halkbank düşük faizli kredi paketleri gibi kredilerden tekrar yararlanmak isteyen kişilerin ilk olarak önceki çekmiş olduğu kredi miktarını ödemeleri gerekmektedirler. Bu nedenle de yeni bir kredi çekme imkânları olmamaktadır. Bakan Pekcan tarafından yapılan açıklamada ise bu maddenin esnaf ve sanatkârlar tarafından kaldırıldığını belirtti. Böylelikle esnaf ve sanatkârların yeniden düşük faizli kredi kampanyalarından yararlanmalarının önü açılmış oldu. Diyarbakır da bir araya gelen odalar birliği ve bakan Pekcan gündeme dair esnaflar ve sanatkârlar ile birlikte açıklamalarda bulundu.