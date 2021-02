Doları Olanlara En Çok Kazandıran 4 Banka Açıklandı! 10.000 Dolar 32 Gün Ne Kadar Kazanç Sağlar?

Dolar kuru her ne kadar son günlerde düşüşe geçse bile ülkemizde her zaman yatırım aracı olarak görülmüştür. Dolar ve Euro her kesim ve sınıf vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilmekte. Özellikle bu aralar doların değeri düştüğü için vatandaşlarımız daha çok dolar almaya başladı. Doları olanlarsa bozdurmak yerine dolar üzerinden vadeli mevduat hesabına yatırmak istiyor. Böylece yine dolar olarak gelir elde etmek istiyorlar. Bizde siz vatandaşlarımız doları olanlara en çok kazandıran dört bankayı araştırıldık.

Dolar kuru üzerinden gelir elde istemeyen vatandaşlarımız için kaçırılmayacak bir fırsat da mevduat oranları. Bankaların Türk lirası için sağladığı mevduat faiz oranlarını dolar içinde kullanmak mümkün. Peki en çok hangi bankalarda dolar kazandırıyor?

Mevduat faiz oranlarındaki artışla sadece elinde Türk lirası olan vatandaşlar değil dolar olan vatandaşlar da kazanıyor. Dolar kuruna özel olarak verilen 32 günlük vadeli mevduat oranlarıyla birlikte vatandaşlarımız da artık eskisinden daha çok kazanır hale geldi.

Hat hal öyle ki bazı vatandaşlarımız dolarını bozdurmak yerine kur düşse bile mevduat hesabına yatırıp aylık kazanç sağlamakta.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın son adımlarından sonra da bankalar adeta müşteri çekmek için mevduat oranlarında yarışır hale geldi. Her banka en yüksek faiz oranını vermek için yeni yeni güncellemeler yapıyor. Şubat 2021 faiz kazançlarında ise son durum şu şekilde;

DOLAR ÜZERİNDEN VADELİ MEVDUAT GETİRİSİ

Dolar kuru üzerinden verilen mevduat faiz oranları Türk lirasına göre daha düşük oluyor. En yüksek oran ise şu an Burgan Bank tarafından veriliyor. Burgan Bank tarafından verilen mevduat faiz oranı ise %2,50.

Bu bankanın dışında da yine birçok banka tarafından mevduat faiz oranları sunuluyor.

EN ÇOK KAZANDIRAN BANKALAR

Listemizin ikinci sırasında %2,25 faiz oranı ile Odeabank gelmekte. Ardından ise %2 seviyesi ile Fibabanka ve Alternatif bank geliyor.

10.000 DOLAR KAÇ TL KAZANÇ SAĞLAR

Dolar kuru üzerinden verilen mevduat faiz oranları en yüksek olarak %2,50, %2,25 ve %2 bandından. Müşterilerimizin elde edecekleri 32 günlük kazanç ise şu şekilde olmaktadır;

Burgan Bank’tan 32 günlük mevduat hesabından %2,50 faiz oranıyla net kazanç 17,53 dolardır. Odeabank da ise %2,25 faiz oranı ile 15,78 dolar olmaktadır. Alternatif Bank ve Fibabanka da ise %2 faiz oranı ile kazanç 14 Amerikan dolarıdır.

Türk lirasından baktığımızda ise güncel kura göre 120 Türk lirası ve 140 Türk lirası arasında oynama olmaktadır.