Dolar ve altın gece fırladı!

Salgın öncesi %1,6 civarında seyreden Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık faizleri, 2021'in başında % 0,95 olurken, %1.5 seviyesine kadar çıktı. Bu oran neredeyse salgın öncesinde ulaşan seviye anlamına geliyor.

Enflasyon beklentilerini ortaya koyan Amerika 10 yıllık breakeven faizi ise %2,15 oranla 2018 senesinden bu tarafa en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Dolar neden yükseliyor?

Tüm yaşanan bu gelişmeler, gelişmekte olan ülkelere ait para birimlerinin değer yitirmesine yol açtı.

Avro ve dolar ne kadar?

Piyasalarda dolar haftanın son işlem gününe 7.44 LİRA seviyesinden açılırken, avro ise 9.06 liraya ulaştı.

Altın ne kadar?

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1764 dolar seviyesinde bulunmasına karşın dolardaki artış gram altın fiyatlarına 422 lira olarak yansıdı.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları ise yine gram altın fiyatları gibi dolar kurundaki artışın etkisiyle Cuma gününe yukarı yönlü seyirle başladı.

Saat 08.30 itibarıyla çeyrek altın 674 liradan alınıyor, 688 liradan satılıyordu.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını 2.695,86 liradan alınıyor, 2.746,95 liradan satılıyor.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın 1.343,72 liradan alınıyor, 1.377,69 liradan satılıyor.

Ziynet Altın ne kadar?

Ziynet Altın 2.695,86 liradan alınıyor, 2.746,95 liradan satılıyor.

14 Ayar Bilezik gramı ne kadar?

14 Ayar Bilezik gramı 231,15 liradan alınıyor, 279,11 liradan satılıyor.

22 Ayar Bilezik gram fiyatı ne kadar?

22 Ayar Bilezik gramı 381,64 liradana alınıyor, 410,40 liradan satılıyor.