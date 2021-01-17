Dolar 8 TL'ye Yolculuğuna Başladı! Yabancı Satıyor Türkler Alıyor

6 Kasım tarihinde 8.57 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru, alınan kararlar sonrasında sert bir düşüş trendine girdi. Yaklaşık iki aydır düşüş trendine devam eden dolar, 7.23 TL seviyesine kadar geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden istifa etmesi, Merkez Bankası başkanının değiştirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform açıklamaları piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bunun üzerine Merkez Bankası tarafından faiz arttırma kararı verilmesiyle birlikte dolar kuru için düşüşler başladı. 6 Ocak tarihinde 7.26 lira seviyesine kadar gerileyen dolar kuru bu noktada kendisine bir taban buldu. Uzman yorumlarına göre dolar kuru için yükseliş hareketleri oldukça yakın!

YABANCI SATIYOR TÜRKLER ALIYOR

Faiz arttırma kararı sonrasında fiyat hareketleri aşağı yönlü gerçekleşti. 7.30 seviyesinde dip fiyat bulan dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamaları sonrasında 7.50 lira seviyesine kadar yükseldi. Yazımızı kaleme aldığımız anda ise 7.44 lira seviyesinden işlem görmektedir. Uzmanlar ise yaptığı açıklamalarla Türk yatırımcıların piyasaları baskıladığını ifade etti. 6 Kasım sonrasında alınan kararlarla birlikte yabancıların ülkeye 15 milyar doların üzerinde sıcak para getirdiği ancak iç piyasadaki yatırımcıların dolar alarak piyasayı baskıladığı ifade edildi. Dolar artışından şikayet eden vatandaşlarımız için, dolara yatırım yaparak kendi dalımızı kestiğimiz ifade edildi.

DOLAR 8 LİRAYI TEST EDEBİLİR

Uzman yorumları ve teknik analizlere göre dolar kuru yakın bir süre içinde yeniden 8 lira seviyesini test edebilir. 7.30 fiyat bandında bulunan Fibonacci seviyesi birçok kez test edilmesine rağmen kırılamadı. Haftanın kapanış gününde destek noktasında sert bir yükseliş hareketi yakalanması, fiyatların artacağı yönünde tahminlere neden oldu.

Uzmanlar tarafından sıklıkla kullanılan Stochastic RSI günlük grafikte alım sinyali vermiş durumda. Uzun bir süredir baskılanan dolar kuru yeni hafta itibariyle yükseliş hareketlerine başlayabilir. Kısa bir süre içinde fiyatın 7.80 TL seviyesini test edip, 8 TL bandını zorlaması bekleniyor. Kısa vadeli yatırımcı için dolar kuru yeşil sinyal yakmış durumda.

DÜŞMESİ İMKANSIZ GÖRÜNÜYOR

Dolar kuru artacak mı yoksa düşecek mi sorusunu merak eden vatandaşlarımız için uzmanlar piyasalar hakkındaki son dakika yorumlarını paylaştı. Merkez Bankası döviz rezervinin eksi 47 milyar dolar olması nedeniyle MB'nın düşük fiyattan dolar kuru rezervini arttırması gerekecek. Merkez Bankası tarafından yapılacak alımlar piyasaları dolar kuru fiyatının yukarı yönlü hareketlenmesini sağlayacaktır. Diğer yandan yüksek faiz getirisi nedeniyle ülkemize para getiren yatırımcılar her an piyasalardan çekilebilirler. Öyle ki, 8.50 lira seviyesinden dolar kurunu bozan yatırımcılar üzerine 2 aylık faiz getirisiyle ciddi kar elde ettiler. Teknik analizlere göre dip fiyatı gören dolar kuru önümüzdeki günlerde hareketlenmeden iç piyasadaki yatırımcılar paralarını piyasadan çekebilirler.