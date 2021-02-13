Doğum Yapanlara 3600 TL Yarım Çalışma Ödeneği Desteği! Her Anne Yararlanabilir İşte Detaylar

Hükümet tarafından çocuk sahibi olan kadınların çalışma hayatından uzaklaşmadan çocuklarını büyütebilmelerini teşvik eden yarım çalışma ödeneği yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Başvuru sayısında göz ardı edilemez seviyede bir artış bulunuyor. Son 4 yıldır doğum gerçekleştiren veya evlat edinme yolu ile anne olup yarım çalışma desteği alan kadınların sayısı 31 binin üzerinde. Bu yıl yarım çalışma ödeneği miktarı yükselirken ilk kez çocuk sahibi olanlara annelik izni ardından 3 bin 600 Türk Lirası ödeniyor.

Yeni anne olan çalışan kadınlara yapılan yarım çalışma desteği 2021 yılında yükseldi. İlk defa çocuk sahibi olan kadınlara annelik izninin ardından 3 bin 600 Türk Lirası destek veriliyor.

Düşen Gelirin Telafisi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadınların çalışma hayatına katılmalarına ve çevresel etkenlerin kadınları çalışma hayatından mahrum bırakmamasını önemsediklerini belirtti. Bu konuda yarım çalışma ödeneği hizmeti ile doğum gerçekleştiren veya evlat edinen annelerin çocuklarını büyütürken çalışma hayatlarından geri kalmamaları amacı ile destek olmaya gayret ettiklerini, bu uygulama ile kadın işçilerin gelir kayıplarını en düşük seviyeye düşürmeye çalıştıklarını açıkladı.

Haftalık Çalışma Süresi Ücretinin Yarısını Devlet Ödüyor

60 ile 360 gün arası haftalık çalışma saatlerinin yüzde ellisinin ücreti devlet tarafından ücretsiz izin boyunca anne olan kadın vatandaşlarımıza yarım çalışma ödeneği kapsamında ödeniyor. Kadın vatandaşlarımızın yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilmesi için anne olmadan önceki 36 ay içerisinde toplamda 600 gün ve üzerinde işsizlik sigortası primi ödemesi yapmış olmalı ve haftalık çalışma saatlerinin yarısını doldurmalı. Sigortalı olarak aktif çalışma hayatını devam ettiren kadın vatandaşlarımız annelik izni sonrasında ilk gebelik sonrasında 2 ay boyunca, ikinci gebelik sonrasında 4 ay boyunca, üçüncü ve sonraki doğumlarda ise 6 ay boyunca haftalık çalışma süresinin yarısı boyunca çalışarak yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilecekler.

İşveren Yarım Çalışma Ödeneğini Engelleyemez!

Konuya ilişkin düzenlenmiş olan kanuna göre, doğum gerçekleştiren kadın veya 3 yaşından küçük bir çocuğu evlat edinme yoluyla ebeveyn olan kadın veya erkek yarım çalışma ödeneğinden faydalanabiliyor. Belirtilen koşulları taşımakta olan vatandaşların yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri için yapmaları gereken ilk şey ise aktif olarak çalışmakta oldukları işyerlerine konuya ilişkin bir dilekçe ile başvurmak. Yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilecek koşulların taşınması ve başvuru yapılması durumunda işverenin karar verme yetkisi mevcut değil. Yarım çalışma ödeneğinden faydalanılması işyeri veya işveren tarafından yasal olarak engellenemez.