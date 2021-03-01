Doğalgaza Yine Zam Geldi! Vatandaşlar Tepkili

Doğalgaza zam geldi, BOTAŞ 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak olan zamda, sanayi ve doğalgaz santralleri uygulayacağı tarifelerde, konuta uygulayacağı tarife de %1’lik zam artışına gitti. 1 Mart tarihinden itibaren, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulamış olduğu satış fiyatı 1000 metreküp için 1. 289 TL’ye denk gelirken Sanayi ve elektrik üretim santralleri ve ticarethane için ise 1000 metreküp için 1.442 TL olarak belirlendi.

BOTAŞ'ın kendi internet sitesinde, mart ayı için yayınlanan tabloya göre, konut tüketiciler için yetkili dağıtım şirketlerine uygulamış olduğu satış fiyatı, geçtiğimiz ay şubat ayına göre yüzde bir artış ile 1000 metreküp doğalgaz için fiyat 1.289 TL olurken, sanayi ve elektrik üretim santralleri ve ticarethane için ise bu fiyat 1.442 TL olarak belirlendi.

Üstelik yapılan bu zam 2021 yılının ilk doğalgaz zammı değil, BOTAŞ doğalgazda fiyat tarifeleri olmak üzere kendi sitesinden açıklıyor. Şirket geçtiğimiz ocak ve geçtiğimiz şubat ayında da doğalgaz tarifelerine zam yapmıştı. Ocak ve şubat ayında yapılan zam %1 olarak belirlenmişti.

Pandemi dolayısıyla çoğu kişi zamanını evde geçiriyor ve haliyle soğuk evde oturmak istemediği için kombilerini çalıştırıyorlar. Pandemi yüzünden birçok vatandaş ekonomik olarak zorlanırken doğalgaza gelen bu zamlar insanları daha da zor duruma düşürmekte. Vatandaşlar ödeyemeyecek oldukları doğalgaz faturaları yüzünden, soğukta oturmayı tercih edebiliyorlar. Bu durumda başka bir olaya sebep oluyor, hastalığa. Yetkililerin devamlı olarak yapmış olduğum doğalgaz zamları yüzünden insanlar soğuk evde oturarak hastalanıyor.

Vatandaşlar bu durumu oldukça tepkili, bu soğuk havalarda her ay doğalgaza düzenli olarak yapılan yüzde bir zam için tepki gösteriyorlar. Havaların ısınması ile birlikte doğalgazın yakıt ve ısınma da kullanım oranı azalsa da evlerde devamlı olarak kullandığımız sıcak su ve yemek yapmak için kullandığımız ocaklar doğalgaz ile çalışıyor. Vatandaş her ay gelen bu zamların devamı gelecek mi diye endişe içerisinde.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 00:58