Dikkat! Vergi Yapılandırmasının Son Günü

Binlerce kişiyi ilgilendiren vergi borcu yapılandırması başvuruları bugün tarihi itibariyle sona ermekte. Eğer vergi borcunu yapılandırmak istiyorsanız mesai bitimine kadar başvuru yapmamız gerekmektedir. Toplamda 200 milyar liralık borç yapılandırma kapsamına alınacak. Borcunu peşin bir şekilde ödeyen vatandaşlar ise teşvik alacak. Program kapsamında binlerce esnaf çiftçi emekli olma hayalini gerçekleştirecek. bu yapılandırma milyonlarca bağ-kur'luya da hem emekli hem de günleri dondurma imkânını yaratacak.

1 Şubat tarihi itibariyle mesai saati bitmeden başvuru Yapan vatandaşların devlete karşı olan borçları yapılandırma kapsamına alınacak.

Bir süre önce kanunda başvuranların taksit zamanlarının uzatılması için bir kez olmak üzere yetki verilmişti.

Bu yapılandırma ile birçok borçlu vatandaş daha rahat nefes alacak. Bağkur'lu olan vatandaşlar primleri için yapılandırma, ihya kolaylığı, dondurma imkanı getirdi.. Ayrıca yapılandırmaya başvuranlar için 5 puanlık bir indiriminden yararlanması söz konusu olacak.

Emeklilik için ise 3 adım bulunmaktadır.

1- 1 Şubat tarihine kadar başvuru yapan vatandaşların gecikme ceza ve faizleri silinecek. Bunun yerine ise Yİ-ÜFE üzerinden hesaplamalar gerçekleştirilecek.

31 Mart tarihine kadar peşin ödeme gerçekleştiren vatandaşlar, Yİ-ÜFE miktarının %90’nını ödemeyecek. Hesaplanmış olan miktarın tamamını ilk 2 taksit ödeme süresi boyunca ödenmesi durumunda ise Yİ-ÜFE miktarında %50 indirim yapılacak.

2- Bağ-kur'lu vatandaşların 31 Ekim 2020 tarihine kadar olan prim borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödemeyenlerin ya da yapılandırmaya vatandaşların prim borcu silinirken, borcu ilişkin hizmet sürelerinin dondurulması kararı alındı, bu süreler emeklilik için geçerli sayılmayacak,

3- Bağ-kur'lu olup da prim borçları sebebiyle daha önce sigortalılık süresini durduran vatandaşlar, ay başına kadar SGK’ya ihya başvurusu yapabilmektedir.

Prim Borcu

Prim borcu olduğu için emekli olamayan vatandaşlar yapılandırma ile emekli olma hakkına sahip olabilecek. Yeterli primi olup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayan vatandaşlar, borçlarını sildirerek günlerine dondurup emekli olabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bakanlar ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde borcunu ödememesi halinde aylık bağlanacak olan sigortalılara kredi ile emeklilik fırsatı sunulacak. Sigortalı vatandaşlar, yapılandırılmış olan sigorta prim borçlarının peşin ödemenin son tarihi olan 31 Mart'a kadar ilgili olan banka kuruluşlarında aylık %1.60 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneği ile kredi kullanabilecek.

Öğrencilik zamanlarında öğrenim kredisini almış olan kişilerin öğrenim kredisini yapılandırmak için 1 Şubat günü mesai saatleri bitimine kadar vergi daireleri başvurması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 17:54