Devletten Faizsiz Kredi müjdesi! Faizsiz Kredi Gelmezse En az 6-7 Yıl

Ancak durum Hükümet tarafından düşünülenden bile daha kötü. Hem Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti lideri olarak gittiği hemde Bakanların gittiği her yerde gelen tepkiler sonrası hükümet bir kez daha düşünmeye başladı. Erdoğan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığıyla sürekli olarak vatandaşlarımız için ne yapacağız sorusuna cevap arıyordu. Ancak tüm bakanlıklardan gelen 2 büyük şikayet var!

1- Faizsiz Kredi gelmezse biteriz

2- Faizsiz kredi gelse bile 1 yıl ödemesiz ve Ana Para 5-6 yıl ödeme olmadan biteriz!

Hükümetten vatandaşı mutlu edecek hamleler geliyor!

Covid-19 sağlık açısından pek çok vatandaşı mustarip bırakmıştır. Ancak salgının tek etkisi sağlık sektörü üzerinde kendini göstermemektedir. Türkiye de dahil olmak üzere diğer dünya ülkelerinde ciddi ekonomik etkiler de hissedilmektedir. Devlet sosyal yardımları özellikle ekonomik etkilerin ortadan kalkması amacı ile verilmektedir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştır. Açıklamada;

Salgın durumundan,

Ekonomik koşul güncellemelerinden,

Devlet yeni destek paketlerinden,

Verilecek olan kredi içeriklerinden detaylı olarak bahsetmiştir.

Pandemi Dönemi İçin Bir Destek Daha Geldi

Merak edilen banka kredileri konusu yapılan açıklama ile kesinlik kazanmıştır. Resmî Gazete yayını da gerçekleştirildiği için artık ihtiyaç sahibi vatandaşlar bankalardan acil ihtiyaç kredilerini temin edebileceklerdir. Kredi teminlerindeki şartlar ise normalden biraz daha farklıdır. Zira bu sistem salgın kapsamında yaşanan ekonomik durumu düzeltmek adına oluşturulan olağanüstü bir kredidir.

Kredinin olağanüstü şartlar üzerinden verilmesi bankaların stok miktarında bir değişim yaratmamıştır. Böylelikle ana hedefin krediden mümkün olduğu kadar çok sayıda insanın yararlanabilmesi olduğunu söylemek mümkündür. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar açıklanacak olan yöntemler üzerinden başvurularını iletebilmektedir. Kredi çekemeyecek olanlar ise yeni devlet yardımlarından istifade edebilmektedir. Böylece ana ihtiyaçlar giderilmiş olacaktır.

Bu da yetmedi!

10 Bin TL Ertelemeli Kredi

Tüm bu destekler için şu anda Türkiye'de mutlu olan kimse yok. Destekler ve çözümler yeterince değil. En azından vatandaşlar artık 1000 TL alıp alamayacağına bile bakmıyor. Yada fatura yardımlarını almak bile istemiyor. Tüm vatandaşlar ve esnaflar ayakta durması için 1 Yıl ödemesiz, en az 4 yılda ana parayı ödeyecek şekilde kredi paketi. Peki Bankalar şimdi ne veriyor?

10 bin TL kredi farklı fırsatlar üzerinden verilmektedir. Bu durum hem krediyi olabildiği kadar çok insana ulaştırmak hem de ödeme kolaylığı elde etmek açısından gereklidir. Vatandaşlar bankalardan kredi talep ettiklerinde;

36 aya kadar vade,

İlk taksitleri 6 aya kadar erteleme,

0,49 oranında faizler gibi özelliklerle karşılaşacaklardır.

Faiz oranının çok düşük olması nedeni ile yok denmesi dikkatlerden kaçmamaktadır. Zira diğer banka faizlerine bakıldığında 0,49 gerçekten yok denecek kadar az bir orandır. Vatandaşların kredi teminlerinde bireysel olarak hareket etmeleri de önemlidir. Başvurularını bu şekilde iletenler inceleme altına alınmaktadır. Kredi çekimine uygun olduğu anlaşılanlara kısa süre içerisinde onay mesajları gönderilmektedir. Bu sayede krediler çekilmiş olmaktadır.

Kredi Hangi Bankalardan Çekilebilecek?

Yapılan açıklamalardan sonra merak edilen konulardan biri de faizsiz kredi veren bankalardır. Cumhurbaşkanından gelen açıklamalar faizsiz kredi olanaklarının henüz kamu bankalarından temin edilebileceğini göstermektedir. Bu bağlamda kredi talepleri için;

Ziraat Bankası,

Halkbank,

Vakıfbank şubelerinden herhangi biri ile görüşmek yeterli olacaktır.

Kredi konusunda ilgi çeken başlıkların diğeri ise özel bankalarla alakalıdır. Pek çok birey özel banka müşterileri arasında sayılmaktadır. Fakat özel bankalardan faizsiz kredi sistemleri ile alakalı olarak henüz bir açıklama gelmiş değildir. Buna karşın özel bankalar da salgına karşı hassasiyetle yaklaşmaktadır. Bu nedene bağlı olarak resmi internet siteleri üzerinden yeni açıklamaların gelmesi muhtemeldir. Açıklamalar geldiğinde basınla da hızlı şekilde paylaşılacaktır.

Kredi Genel Özellikleri Ne?

Tanımlanan 10 bin TL ertelemeli kredide genel özellikler detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bundan ötürü kredinin kimlere ve ne şekilde verileceğinin açıklanması gerekmektedir. Öncelikle kredi alımı için aranan şartlar ağır değildir.

On sekiz yaşını doldurmuş,

Sigortalı bir işi olan,

Düzenli gelir sahibi,

Kredi notu yüksek olan,

Bankaların kara listelerinde yer almayan hemen herkes krediden istifade edebilmektedir.

Bankalar kredi alımlarında zaman zaman kendi şartlarını oluşturduğundan özel araştırma yapılması da önerilmektedir. Kredi alımı için ise kişilerin başvuru iletimi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Başvuruların iletilmesinde mobil bankacılık ve internet bankacılığı çoğunlukla kullanılmaktadır. Fakat isteyenlerin doğrudan banka şubelerine giderek kredi başvuru taleplerini iletmeleri de mümkündür.

Ne Zaman Gelecek?

Vatandaşların çok sıkıntılı dönemler geçirmesiyle birlikte hükümet müjdeyi 1 Mart gibi vermeyi planlıyor.