Devletten Aylık 1460 TL Maaş Desteği! Aylık Nakit Desteği Duyuruldu

Yaşanan salgın yüzünden;

Vatandaşların işlerini kaybetmesi

İşyerlerinin kapanması

Üretimlere ara verilmesi gibi durumlar yaşanmıştır.

Bahsi geçen durumlar vatandaşların maddi olarak daha büyük sıkıntılar yaşamalarına neden olmuştur. Bundan kaynaklı olarak devlet destek ödemelerinin kapsamını artırmıştır. Üstelik salgın kapsamında olmayan aylık ödemeler de devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda her geçen gün yeni bir ödeme açıklanmaktadır. Gerekli olan şartlara uyum sağlayanlar için 1460 TL ödeme yapılması geçtiğimiz günlerde kesinleşmiştir.

Devlet Aylık Nakit Desteği Veriyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemeleri konusunda yoğun mesai harcamaktadır. Bu bağlamda olabildiği kadar çok kişiye aylık ödeme yapıldığından bahsedilmektedir. Yeni paketler olarak sunulan ödemelerin detayları;

Resmi internet sitelerinden,

Verilen basın açıklamalarından öğrenilebilmektedir.

1460 TL değerinde olan aylık ödemeler de artık resmilik kazanmıştır. Peki bu ödemelerden yaralanabilecek olanlar kimlerdir? Ülkemizde pek çok vatandaş kronik rahatsızlıklarından ötürü mustarip olmaktadır. Bu durum sağlık sorunlarının artmasının yanı sıra maddi darlıklara da neden olmaktadır. Açıklanacak kronik rahatsızlıklara sahip olanlar devletten maddi destek alabilecektir. Böylelikle en azından maddi olarak eller rahatlamış olacaktır.

Kimler Aylık Destek Alabilecek?

Kronik hastalıklar maddi sıkıntı yaşatmaktadır. Ancak bu tür hastalıklara sahip olanların psikolojik olarak olumsuz etkilendikleri de bir gerçektir. İnsanların;

İşlerinden ayrılmaları,

Sosyal yaşamdan uzak kalmaları,

İstedikleri aktiviteleri gerçekleştirememeleri onları kötü olarak etkilemektedir.

Kronik rahatsızlıkları olanlara devlet desteği gelmesi ile birlikte en azından daha pozitif bir ortam elde edilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda şimdilik belirlenmiş olan rakam 1460 TL’den oluşmaktadır. Ancak bu rakam kalıcı değildir. Özellikle enflasyona göre senelik olarak artırılması beklenmektedir. Peki hangi kronik hastalıklar maddi destek temin ettirmektedir?

SSPE

Tüberküloz hastalıklarına sahip olanlar destek ödemelerinden istifade edebilecektir.

Resmi internet sitesinde yapılan açıklamalara göre;

Psiko – sosyal açıdan ve mali açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlar için farklı çalışmalar da proje aşamasındadır.

Başvurular Nereye Yapılacak?

Vatandaşların devlet destek ödeme başvurusu için destek ödemesine göre hareket etmeleri istenmektedir. Bazı başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Fakat bazıları için alternatif kurumlara gidilmesi gerekebilmektedir. Başvuru yapılan kurumlar arasında;

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

Belediyeler,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma merkezleri yer almaktadır.

Kronik rahatsızlıkları yüzünden devletten aylık almak isteyen vatandaşların bu manada sosyal dayanışma ve yardımlaşma merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda kişilerden herhangi bir evrak talep edilmemektedir. Çünkü sistem başvurudan sonra otomatik olarak işlemektedir. Bu alanda Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmış olan belgeler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’nden temin edilmektedir. Böylelikle başvurular kısa sürede onaylanmaktadır.

Ödemeler Nereden Alınacak?

Ülkemizde devletin nakdi desteklerinin teminlerinde alternatif yöntemler bulunmaktadır. Fakat bundan önde kronik rahatsızlıklar konusunda bir detaydan daha bahsedilmesi gerekmektedir. Gelen açıklamalar nakdi desteğin, kronik rahatsızlıkları olanların yakınlarına da verilebileceğini göstermektedir. Tabi bunun için bazı şartların taşınıyor olması gerekmektedir.

Pandemi yardımları olsun diğer devlet ödemeleri olsun;

Ziraat Bankası,

Vakıfbank,

Halkbank olan kamu bankalarından IBAN üzerinden alınabilmektedir.

Vatandaşların tümünün kamu bankalarında hesabı olmayabilmektedir. Bu durum da göz önüne alınarak farklı bir ödeme sistemi daha geliştirilmiştir. IBAN temin edemeyen vatandaşların nakit desteklerini PTT aracılığı ile almaları sağlanmaktadır. Bu alımlarda vatandaşlardan kimlik belgesi talep edilmektedir. Kimlik belgeleri ile herhangi bir PTT binasına gidenler isimlerine yatırılmış olan nakit desteklerini çekebilmektedir.