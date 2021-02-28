Devletten 1477 TL Nakit ve Gıda, Yakacak, Elektrik Desteği! Hemen Başvurun

Hemen hemen 1 sene önce hayatımıza giren koronavirüs salgını, her aileyi birçok yönden etkiledi. Özellikle COVID 19 salgını yüzünden duran sosyal hayat geniş aileleri ekonomik açıdan oldukça zora soktu. Neyse ki devletimiz bu durumdan oldukça erken bir şekilde haberdar oldu ve bu bağlamda çeşitli devlet kurumları ekonomik açıdan muhtaç durumda olan ailelere maddi açıdan destek olmak gayesiyle kolları sıvadı. Bu bağlamda sürekli yeni haberler ve gelişmeler ortaya çıkıyor. Son zamanlarda bu konu ile ilgili ortaya çıkan gelişme ise muhtaç ailelerin devletten 1477 TL destek alabileceği yönünde. Haydi gelin 1477 TL maddi destek hakkındaki detayları inceleyelim.

Devletimizin çeşitli kurumları tarafından çeşitli yardım ve destekler sağlansa da henüz nakit olarak 1477 TL’lik maddi desteğin ayrıntıları belli değil. Lakin 1477 TL değerindeki aile yaşantısına destek paketinin detayları açıklandığında sitemizde duyuracağız.

GIDA VE YAKACAK YARDIMI

İhtiyaç sahibi vatandaşlara pek çok alanda yardım veren devlet, aile içinde kişi başı gelir miktarının 700 TL ve daha az olduğu ailelere gıda ve yakacak yardımı yapmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yapılan bu gıda ve yakacak yardımı, ekonomik açıdan muhtaç yani zor durumda olan aileler için soğuk havalarda çok faydalı bir yardımdır. Gerekli şartları karşılayan aileler bu yardıma başvurarak hemen yararlanabilir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yakacak yardımının yanı sıra eşi vefat etmiş dul kadınlara da destek ödemesi yapıyor. Herhangi bir geliri olmayan dul kadınlara her ay 275 lira maddi destek sağlanıyor. Yetim kalmış çocuklara ise 100 lira ödeme yapılıyor.

ELEKTRİK FATURASI YARDIMI

Vatandaşlar tarafından en çok başvurulan yardımlardan biri olan Elektrik Tüketim Desteği gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara verilmektedir. Hanede yaşayan kişi sayısına göre elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından ödenmektedir.