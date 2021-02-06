Devlet İş Kurmak İsteyene 60 Bin TL Hibe Veriyor! KOSGEB 60 Bin TL Destek ile Kendi İşinizi Kurun

Devlet, 2021 yılında Koronavirüs pandemisinin de tüm etkilerini sürdürmesi nedeniyle istihdama yönelik ilave tedbirler almaya hazırlanıyor. İşten çıkarma yasağı ve pek çok tedbirin yanı sıra şimdi bir de iş kurmak ve istihdam yaratmak isteyen vatandaşlara yönelik hibe desteklerine hız veriliyor. İş kurarak istihdam olanağı sunmak isteyen vatandaşlara en büyük destek ise KOSGEB'ten gelmeye devam ediyor. 2021 yılında KOSGEB, iş kurmak isteyen girişimcilere yönelik 60 bin TL'lik hibe desteği müjdesini duyurdu. Peki KOSGEB 60 Bin TL hibe müjdesinden kimler yararlanabilir? KOSGEB 60 Bin TL hibenin şartları nelerdir?

2021 KOSGEB 60 BİN TL HİBE MÜJDESİ

2021 yılında Devletten vatandaşa ve istihdam yaratmak isteyen girişimcilere yönelik büyük destekler sürüyor. İş kurmak ve istihdam olanağı yaratmak isteyen vatandaşlar, KOSGEB'ten yeni yılda toplamda 60 bin TL tutarında hibe müjdesiyle karşılaşıyor. Tabi ki KOSGEB'ten 60 bin TL hibe desteği alabilmek için bir takım şartların bulunması gerekiyor.

İlk defa iş kurarak istihdam yaratmak isteyen vatandaşlara KOSGEB'ten 60 bin Tl'ye kadar ödeme yapılıyor. Sertifika desteği ile başlayıp ikinci performansına kadar ödemelere devam ediliyor.

KOSGEB 60 BİN TL HİBE DESTEĞİ NASIL ALINIR?

2021 yılında KOSGEB'ten destek alabilmek için önemli bir silsileyi takip etmeniz gerekiyor. Bu süreci başarıyla tamamlayanlara KOSGEB 2021 destek ödemeleri gerçekleştiriliyor.

2021 yılında KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek için öncelikle KOSGEB Sertifikası almak gerekiyor. Sertifika için de bir takım eğitimlerin alınması gerekiyor. KOSGEB Web-sitesinden başvuru yapılıp örgün veya uzaktan eğitimle eğitimin tamamlanması bekleniyor. Bu aşamada vatandaşlar, kuracakları işi bir proje dahilinde KOSGEB'e sunarak sunumlarını gerçekleştiriyorlar.

Geleneksel girişimcilik eğitimleri ile KOSGEB 60 Bin TL hibe desteğine ulaşabilirsiniz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan vatandaşlar KOSGEB sertifikasını alacaklar ve projeleri onaylananlar da 60 bin TL hibe desteğinden faydalanabileceklerdir.