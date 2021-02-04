Devlet İhtiyaç Sahiplerinin Elektrik Su Doğalgaz Faturasını Ödeyecek! Hemen Başvurun!

2021 yılında verilen devlet desteklerinden biri de fatura yardımıdır. İhtiyaç sahibi vatandaşların elektrik, su, doğalgaz faturaları devlet tarafından ödenecektir. Peki kimler devlet fatura desteğine başvuru yapabilir?

Koronavirüs salgını ülkemizi ekonomik olarak kötü etkiledi. Pek çok vatandaş işten çıkarıldı ya da bu süreçte borçları arttı ve faturalarını ödeyemez hale geldi. Devlet tarafından özellikle ihtiyacın bu kadar arttığı bir zamanda verilen maddi destekler de aynı doğrultuda artmıştır. Vatandaşların bu dönemde en çok zorlandığı ödemelerden birisi de fatura ödemeleridir.

DEVLET FATURANIZI ÖDEYECEK

Devlet tarafından verilen pandemi yardımları kapsamında en çok talep alan yardımlardan birisi de fatura desteğidir. Vatandaşlar son zamanlarda elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanmaktadır. Vatandaşların imdadına ise devlet yetişmiştir. Gerekli koşulları sağlayan vatandaşlar başvurularını yapmalarının ardından incelenir ve ihtiyaç sahibi olması durumunda faturalar devlet tarafından ödenir.

Elektrik faturası desteği almak isteyen vatandaşların bireysel olarak başvuru yapmaları gerekiyor. Kişilerin başvurularını tamamlamasının ardından yetkili kişiler kişinin evini ziyaret edecek ve muhtaçlık durumunun kontrol edecektir. Kişinin yardım alması gerektiğine karar verilirse kişilere destek verilecektir. Vatandaşa verilecek olan elektrik desteğinde en önemli kriter evde kaç kişinin yaşadığıdır ve kişilerin gelir durumudur.

Evde yaşayan kişi sayısına göre çeşitli miktarlarda elektrik faturası desteği verilmektedir. Yardım ödemeleri PTT aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yapılmaktadır.

DİĞER FATURA DESTEKLERİ

Maddi olarak yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara devletin pek çok kaleminden destek verilmektedir. Kaymakamlık ve valilikler, belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü çeşitli destekler veren kurumlardan birkaçıdır. Söz konusu kurumlardan para yardımı almak isteyen vatandaşların bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Askıda Fatura yardımı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların faturaları hayırseverler tarafından ödeniyor. Bu sistemde herhangi bir kısıtlama yok. Yani dileyen vatandaşlar su faturasını, dileyen vatandaşlar elektrik faturasını, dileyen vatandaşlar doğalgaz faturasını hayırseverlere ödetebiliyor. Bu yardımdan yararlanmak için vatandaşların ödeyemedikleri faturaları belediyenin resmi internet sitesine yüklemesi gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 08:26