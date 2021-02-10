Devlet Başvuranlara En Az 2000 Lira Koşulsuz Para Desteği Verecek!

Devlet tarafından vatandaşlara pek çok maddi yardım verilmektedir. Koronavirüs salgını nedeniyle geliri azalan esnafa belirli miktarda para desteği yapmaya karar verilmiştir. Esnafa yapılacak olan devlet destek ödemelerinin detayları Resmi Gazetede yayınlandı. Peki kimler esnafa destek ödemesinden yararlanabilir?

Esnafa yapılacak olan devlet desteği ödemeleri ile ilgili maddeler ve kararlar Resmi Gazetede yayınlandı. Çok sayıda kişi bu ödemelerden yararlanabilecek. Devletin esnafa vereceği destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar gerekli koşulları sağlamaları durumunda başvuru yapabilecekler.

Resmi Gazetede esnafına verilecek olan yardım ödemeleri ile ilgili detaylar paylaşıldı. Önümüzdeki hafta başvuruların alınmaya başlayacağı söylendi. Lokanta, kafe, restoran gibi işletmelerin sahibi olan çoğu esnafa verilecek olan nakit desteği 2 bin liradan 40 bin liraya kadar ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Türkiye'deki bütün restoran, lokanta, kafe gibi işletmeleri ilgilendiriyor.

Vatandaşlara tek seferlik verilecek olan bu destek Ticaret Bakanlığının bütçesinden sunulacaktır. 2000 liradan 40 bin liraya kadar verilecek olan bu destek koronavirüs salgınının 2. dalgasının ardından işletmeler tekrar kapatılınca ciro kaybı yaşayan esnaf vatandaşlara destek olmak için oluşturuldu. 2019 ve 2020 yılındaki vergileme dönemine ait KDV beyanı esas alınarak verilecek olan esnafa nakdi para desteğinde söz konusu dönemden sonra verilen KDV beyanları dikkate alınmayacak.

Esnafların KDV beyanına göre, verilecek olan para miktarı değişiklik gösterecek. Bu yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin işletmesini 2019 yılından önce açmış olması ve hala hizmet vermeye devam ediyor olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra 27 Ocak'tan itibaren cirosu 3 milyon lira ve altında olması ve 2020 yılındaki cirosunun 2019 yılındaki cirosundan %50 az olması gerekmektedir.

ESNAFA CİRO KAYBI DESTEĞİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Önümüzdeki hafta itibariyle başvuruları başlayacak olan esnafa verilecek olan nakit para desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin e-devlet üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular başladığı zaman sitemizden ilgili haberi ve başvuru süreci ile ilgili tüm merak edilenleri bulabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 18:45