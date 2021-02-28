Devlet Bankaları ve Özel Bankalar kol kola! 10 Bankadan Herkese Faizsiz Kredi Müjdesi!

Devlet bankalarından ve özel bankalardan, faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. İşte belirli miktarlara kadar sıfır faizli kredi vereceklerini açıklayan bankaların listesi. Sizde faizsiz kredi başvurunuzu şubeye gitmeden anında gerçekleştirebilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde sabit tutulan, daha öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından oldukça artırılan faizler sonrası insanlar kredi kullanmaya korkar oldu. Birçok insan düşük miktarlarda krediler için faiz oranı düşük ya da faizsiz kredi aramaya koyuldu.

FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR?

Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşların bankalar tarafından belirlenen faizsiz kredi kampanyalarının tarih aralıklarını takip etmesi de son derece önemlidir. Özel bankalar genellikle, başvuru yapan kişinin gelir miktarı, kredi notu, yaşı, işi ve pek çok kritere bakarak belirli miktarlarda faizsiz kredi sağlamaktadır fakat bu kredilerden yararlanabilen kişi sayısı çok azdır. Gerekli koşulları taşıyan vatandaşlar, söz konusu tarihlerde başvuru yaptığı takdirde bazı bankalardan sıfır faizli kredi alabilmektedir.

Devlet bankaları ise koronavirüs salgınından büyük oranda kötü etkilenen ya da acil olarak paraya ihtiyacı olan kişiler için yeni faizsiz kredi kampanyaları oluşturarak adeta vatandaşın imdadına yetişti. Bu bankalar oluşturdukları kampanyalar kapsamında belirli dönemlerde faizsiz düşük miktarlarda kredi imkanı sunacaklarını duyurdular.

FAİZSİZ KREDİ KOŞULLARI NELERDİR?

Pek çok vatandaşın yararlanmak istediği faizsiz kredi kampanyalarının şartları merak edilmektedir. Her banka kendi kredi koşullarını resmi internet sitelerinde duyurur fakat her banka için geçerli olan bazı belli başlı koşullar vardır. Bunlardan ilki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve 18 yaşından büyük olmanızdır. Faizsiz kredi başvurunuzu yapmadan önceki dönemlerde çektiğiniz kredilerin ödemesini düzenli olarak yapmış olmalısınız yani kredi notunuzun düşük olmaması gerekmektedir. Son olarak ise banka tarafından istenen özel koşulları taşımalı ve gerekli başvuru belgelerini bankaya teslim etmelisiniz. Haydi birlikte faizsiz kredi veren devlet bankalarını inceleyelim.

Banka müşterileri arasından kredi kartı kullanan müşterilerine özel olarak 1000 ila 1500 Türk Lirası değerinde faizsiz kredi kullandırıyor ve bu şekilde kredi kullanma işlemini yılda üç defaya kadar tekrarlamalarına izin veriyor. Halkbank bu işlem için 40 TL dosya tahsil ücreti talep ediyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZSİZ KREDİ

Kredi kartı kullanan müşterilerine yılda bir kere olmaz üzere 500 ila 1000 TL faizsiz kredi kullanma imkanı veriyor. Bu aralık müşterinin kredi notu ve bankanı diğer şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca Ziraat Bankası bu işlem için 20 TL talep ediyor.

VAKIFBANK FAİZSİZ KREDİ

Kredi kartı kullanan müşterilerinden bankanın kendi seçtiği müşterilerine sağladığı bir avantaj olarak 500 ila 1000 TL faizsiz kredi veriyor. Bu işlem için herhangi bir Başvuru yapılamıyor. Sistemde kayıtlı telefonunuza gelen bildirim sonrası yapacağınız işlemler ile kredi alabiliyorsunuz. Vakıfbank bu işlem için 20 TL para talep ediyor. Ayrıca Vakıfbank size bu ayrıcalığı tanımladığı sürece kısıtlama olmadan kullanabiliyorsunuz.

ÖZEL BANKALARDAN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Devlet bankalarının yanı sıra özel bankalar da belirli miktarlara kadar faizsiz kredi vermeye başladı. Sizler için özel bankaların kaç liraya kadar faizsiz kredi verdiğini araştırdık.