Dev Faiz İndirimi Bu Sefer Yapı Kredi’den Geldi! Konut Kredileri Düşüyor

Kredi çekerek ev sahibi olmak artık günümüzün en sıradan olayları haline geldi. Fakat vatandaşlarımız yükselen kredi faiz oranları nedeniyle krediden oldukça çekiniyor. Konut almak isteyenlerde konut kredilerinin tekrar düşmesini bekliyor ya da olası kampanyaları dört gözle takip ediyor.

Bir yeni indirim kampanyası da Yapı Kredi bankasından geldi. Özel bankalardan biri olan Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. İlk önce Akbank daha sonra Garanti ve kamu bankaları indirime gitmişti. Şimdi ise yeni bir kampanya Yapı Kredi bankasından geldi. Konut kredisi faiz indirimi ile birlikte vatandaşların ilgisi de bu kampanyaya kaydı.

2020 yılının haziran döneminde kamu bankaları ile başlatılan düşük faizler sonrasında vatandaşlarımız tekrar böyle bir fırsat çıkar umuduyla ev almaktan çekiniyor. Fakat faiz oranlarının tekrar o kadar düşük rakamlar inmesi oldukça zor. Fakat bankalar müşteri çekmek için yeni ve farklı konut kredileri fırsatları sunuyor.

Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde de bu sebeplerle her gün yeni bir indirim meydana geliyor. Yüksek enflasyon rakamları ve yüksek dolar kuru devam ettikçe de faiz oranlarının belli bir seviyeden aşağısı inmesi yakın zamanda ön görülmüyor.

YAPI KREDİ FAİZ ORANI DÜŞTÜ

Merkez Bankası tarafından alınan sıkılaştırma adımları sonrasında faiz oranları yükselse de yeni kampanayalar düzenlenmeye devam ediyor. Konut kredisi faiz oranları %2 bandından oldukça düşmüş durumda. Yapı Kredi’nin konut kredisi oranları da %1,40 bandına kadar geriledi. Akbank ve Garanti Bankası gibi diğer bir özel banka olan Yapı Kredi’de faiz indirimine giderek konut kredisini %1,42 oranına indirdi.

Bir özel bankadan daha indirim haberinin gelmesi ile birlikte bankalar arasındaki rekabette iyice artmış oldu. Diğer özel bankalarında yine bu süreçte konut kredilerine indirime gitmesi bekleniyor.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Vatandaşlarımız 100 bin Türk lirasını 60 ay vade oranında aylık %1,42 faiz oranında aldıklarından taksitleri 2 bin 487 Türk lirası olmakta.

100 bin Türk lirasını aynı faiz oranında fakat 120 ay vade ile aldıklarında da taksit tutarları 1 bin 750 Türk lirasına inmektedir.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜZDE %1 SEVİYESİNİN ALTINA DÜŞER Mİ

Kredi çekerken vatandaşlarımız için kritik eşikse %1 bandı. Bunun üstünde kredilere vatandaşlarımız pek yanaşmak istememekte. Ekonomistlere göre ise faiz oranlarının yaz döneminde önce bu orana inmesi oldukça uzak ihtimal.

Dolar kurundaki ve enflasyondaki düşüş devam ederse konut faiz oranları da düşüşe geçebilir.