Denizbank’tan Dev Konut Kredisi Fırsatı! 120 Ay Vadeli Ödeme Planı

Denizbank vatandaşlarımız için kaçırılmaz bir konut kredisi sunuyor. Konut kredilerinde uzun vade arayanlar için kaçırılmayacak bir kredi fırsatı geldi.

Konut fiyatları yükseldikçe vatandaşlarımız da yükselen meblağları karşılamak için krediye yöneliyor. Piyasadaki en uygun şartlar aranıyor. Bazı vatandaşlarımız faiz oranlarının düşük olmasına özen gösterirken bazıları da vade sayısına bakıyor. Denizbank’ın yeni konut kredisinde de banka uzayan vade için ek bir ücret talep etmiyor! 10 yıl boyunca vade farkı sunan kredi seçeneğinde vatandaşlarımızın kira öder gibi kendi evlerini ödeyebilir. Sonunda da ev sahibi olabilirler.

Bizde her konut kredisini teker teker araştıran vatandaşlarımız için Denizbank’ın sunduğu kredi fırsatını ayrıntılarına kadar yazdık. İşte piyasadaki güncel kredi kampanyalarından biri de haberimizde.

DENİZBANK KONUT KREDİSİ

Ev almak isteyen vatandaşlarımız bir fırsat da Denizbank aracılığıyla geldi. Sunulan hizmet ile vatandaşlarımız milyonlarca şubeden kendilerine en yakın olana gidebilir ve kolayca başvurularını da yapabilirler.

Ocak 2021 döneminde sonra yapılan güncellemelerle vatandaşlarımız da değişen faiz oranlarını takip etmekte zorlanıyor. Bizde sizler için hem değişen faiz oranlarını hem de güncel kampanyaları kaleme alıyoruz.

Banka sunduğu kredi kampanyasında vatandaşlarımıza esnek ödeme şansı sunuyor. Aynı zamanda da kredinin diğer tüm özellikleri de şu şekilde;

Dileyene sabit faiz seçeneği

Eşit taksitli krediler

10 yıla kadar varan vade süresi,

Ekspertiz değerinin %80’ine kadar konut kredisi

Ev almayı düşünen vatandaşlarımız her konut kampanyasını araştırıyor. Yine Denizbank’ta bu bağlam da çok tercih edilen öze bankalardan bir tanesi. Bankanın sunduğu kredi kapsamında evin ekspertiz değerinin %80’ine kadar kredi desteği sağlanıyor.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

100 bin Türk lirası için vatandaşlarımız kredi başvurusunda bulunduklarında 120 ay vade seçeneğinde aylık ödemeleri 1 bin 864 Türk lirası olmakta. Toplam geri ödeme de 223 bin 693 Türk lirası.

100 bin Türk lirasını vatandaşlarımız 60 ay vadeli almak isterlerse aylık ödemeleri 2 bin 591 Türk lirası olmakta. Toplam geri ödenen tutar ise 155 bin 511 Türk lirası.

Denizbank ayrıca vatandaşlarımızdan talep ettiği masrafları da birer birer açıkladı. Ev kredisi kullanımlarında vatandaşlarımızdan KDV dahil olmak üzere 318 Türk lirası taşınmaz rehin ücreti almakta. Ayriyeten 1 bin 500 Türk lirası da ekspertiz ücreti alınıyor. Ekspertiz ücreti ise konutun türüne göre değişebilir.