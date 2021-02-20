Denizbank’tan Belgesiz Kefilsiz Anında 200 Bin TL Kredi Fırsatı Başvurular İşte Burada

Denizbank’tan yeni bir kredi daha geldi! Denizbank tarafından sağlanan yeni kredisi ile 100 bin TL 200 bin TL ihtiyaç kredisini kefil belge olmadan anında alabilirsiniz! İşte yapmanız gereken ve krediye dair tüm detaylar burada;

EV TAMİNATLI KREDİ

Denizbank tarafından evi olan herkese kredi veriliyor! Hem de yüksek meblağlarla sorgusuz sualsiz kredi imkânı sunuluyor!

Vatandaşlarımız ne kadar ihtiyaç halinde olursa olsun bankalardan her zaman kredi alamayabiliyor. Denizbank ise vatandaşlarımıza destek oluyor ve kefilsiz kredi sunuyor. Hem de oldukça yüksek meblağlarda!

Korona virüs salgını ile birlikte birçok vatandaşımız ekonomik olarak daha da zor bir duruma gitti. Bu nedenle ihtiyaç kredilerine talep de arttı. Fakat yüksek meblağlarla kredi çekimi oldukça zor. Bankalar bir sürü belge talep etse bile kefil de isteyebiliyor. Banka kredisi içinse kefil bulmak da ayrı bir dert! Fakat Denizbank yeni kredisi ile birlikte bunun önüne geçiyor!

Denizbank kefil belgesiz yüksek meblağlarda ihtiyaç kredisi sunuyor! Evinizi ise teminat göstermeniz yeterli oluyor!

Banka ise kredinin limitini yine size göre belirleniyor! Vatandaşlarımız sahip oldukları konutun ekspertiz değerinin %80’ine kadar kredi alabiliyor!

Denizbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisinin vadesi 36 ay

Banka kefil istemez sadece evinizi teminat göstermeniz yeterlidir

Esnek ödeme koşulları

Vatandaşlarınız konutlarının ekspertiz değerinin %80’ine kadar kredi imkânı sunuluyor

GEREKLİ EVRAKLAR

Bankadan kredi almak içinse gereken evraklar şu şekilde;

Nüfus cüzdanı

Gelir belgesi

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Denizbank’tan yüksek meblağlarda kredi çekmek mümkün! Vatandaşlarımız evlerinin ekspertiz değerine göre verilen krediler için örnek ödeme tablosu ise şu şekilde;

50 bin Türk lirası ihtiyaç kredisi alan vatandaşlarımız 36 ay vade seçeneğinde aylık %2,32 faiz oranından aylık ödemeleri 2 bin 216 Türk lirası olmakta. Toplam geri ödeme ise 79 bin 811 Türk lirasıdır.

Eğer vatandaşlarımız bankadan 100 bin Türk lirası kredi almak isterlerse aynı faiz oranıyla aylık ödemeleri 4 bin 433 Türk lirası olacak ve geri ödeme ise 159 bin 622 Türk lirası olacak.

200 bin Türk lirası ihtiyaç kredisi alan vatandaşlarımız 36 ay vade seçeneğinde aylık %2,32 faiz oranından aylık ödemeleri 8 bin 867 Türk lirası olmakta. Toplam geri ödeme ise 319 bin 245 Türk lirasıdır.