Denizbank’tan 15 Yıl Vadeli Kredi Fırsatı! Düşük Taksitlerle Konut Kredisi Fırsatı Burada

Pandemi sürecinde vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bankalar tarafından oluşturulan kredi paketleri oldukça popüler. Vatandaşların nakit sıkışıklığı sebebiyle bankaların kredi paketleri uzun süredir gündemde.

Vatandaşlar ihtiyaçlarına bağlı olarak konut, taşıt veya ihtiyaç kredilerine başvurabilmektedir.

Tercih edilecek olan kredinin miktarı ve ödeme koşulları ihtiyaç duyulan meblağ ve bankalar tarafından sunulan seçeneklere göre belirlenmelidir. Bu duruma ilişkin en avantajlı fırsatları sunan bankalar arasında Denizbank isminden sıkça söz ettirmektedir. Denizbank konut kredileri kapsamında yaptığı güncellemeler ile vatandaşlara avantajlı borçlanma seçenekleri sunmaktadır.

Denizbank Güncellenen Konut Kredileri

Ev satın alma hayali kuran vatandaşların yaşadığı en büyük problemlerden biri de kredi seçeneklerinin tam olarak kendilerine uygun ödeme planları ve faiz oranları sunmamalarıdır. Bankaların sunduğu kredi opsiyonlarında daima bir kusur bulunmaktadır. Vatandaşlara ya vade yetersiz gelir ya da faiz oranları yüksek bulunur. Bunlar da yetmezmiş gibi kimi bankalar ek güvence seçenekleri ile kredi kullanımını zorlaştırmaktadır.

Denizbank güncellemiş olduğu konut kredisi paketlerinin içeriklerini önceki günlerde kamuoyu ile paylaştı. Kredi kullanmak isteyen müşterilerinin şikayetlerini dikkate alarak yeni güncellemeler getiren banka geri dönütlere bağlı olarak yüksek vade sayısı ve düşük faiz oranı ile kredi paketlerini güncelledi.

Güncellenen Kredi Özellikleri

Güncellenen kredilerde dikkate alınan en önemli özellik ihtiyaç duyulan kredinin türüdür. Bu husus kullanılacak kredinin özelliklerinde en belirleyici etkendir. Eğer konut kredisi kullanmak istiyorsanız Denizbank tarafından sunulan güncellenmiş konut kredilerine göz atmanızı tavsiye ederiz. Denizbank yeni konut kredileri kapsamında 15 yıla kadar vadelendirme seçeneği ve aylık yüzde 1,24 faiz oranı ile kredi kullanma seçeneği sunuyor. Bu kredi koşullarındaki güncelleme Denizbank tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verebilmek ve konut kredilerine olan talebi yükseltmek amacıyla atılmış bir adım. Bu kapsamda satın alınması söz konusu olan taşınmazın ekspertiz değerini yüzde seksenine kadar konut kredisi kullanımına izin verilmektedir.

Denizbank Konut Kredisi Başvuru Nasıl Yapılır?

Konut kredisi başvuruları pandemi süreci kapsamında yalnızca şubeler üzerinden yapılabilmektedir. İnternet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden kredi başvuruları alınmayacaktır.