Denizbank ve Vakıfbank'tan kötü haber geldi! Vatandaşı üzen karar

2021 Yılı itibariyle, T.C Merkez Bankası’nın attığı faiz adımları kamu ve özel bankalarda karşılık bulmaya devam ediyor. Merkez’den gelen faiz artırımı kararları sonrası bankalar da faizlerde artışa gitti. Denizbank ve Vakıfbank’ta bu süreçte son açıkladıkları kararlarla müşterilerini adeta şoka uğrattı! Denizbank ve Vakıfbank’ın yeni faiz kararı ne anlama geliyor? Denizbank ve Vakıfbank müşterilerini yakından ilgilendiriyor! Denizbank ve Vakıfbank’ta hesabı olanlar bu habere mutlaka göz atmalı.

Merkez Bankası, son dönemde enflasyonu ve kurdaki dalgalanmayı frenlemek adına peş peşe faiz artırımına gitmiş ve politika faizleri hızla yükselmişti. Sıkılaştırma adımları çerçevesinde alınan faiz artırımı kararları özel ve kamu bankalarında da karşılığını buldu. Son olarak Denizbank ve Vakıfbank da kredili mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranlarını yükseltti! Kredili Mevduat Hesabı (KMH) bulunan Denizbank ve Vakıfbank müşterileri, bundan böyle daha yüksek faiz ödeyecek!

Bilindiği üzere KMH, klasik banka kredilerinin aksine önceden limiti belirlenmiş ve hesaba tanımlanmış bir nakit paradır. Bu nakiti hesap sahibi istediği zaman kullanıp kullanmamakta özgürdür. Kullanılmadığı sürece herhangi bir masrafı ve faizi söz konusu olmaz.

Acil nakit ihtiyacı duyulan anlarda sıklıkla kullanılan kredili mevduat hesapları, ihtiyaç kredisi için mesai saatlerinde şubeye gidip başvuru yapmak gibi şeylerle uğraşmadan tek tuşla nakit sahibi olmaya imkan tanıyor. Tabi ki kredi notu ve sair hususlar çerçevesinde kredili mevduat hesabı limiti, kredi limitlerine göre düşük kalabiliyor.

DENİZBANK VE VAKIFBANK’TAN FAİZ KARARI! HESABI OLANLAR ÜZÜLECEK

T.C Merkez Bankası ve diğer bankaların ardından Denizbank ve Vakıfbank’tan gelen faiz kararı da, bu bankalarda hesabı olan vatandaşları üzecek cinste. Denizbank ve Vakıfbank KMH’de faiz oranlarında artışa giderken kullanım oranlarını da düşürdü.

DENİZBANK’TAN KMH FAİZ ORANI KARARI! YÜKSELTİLDİ

Denizbank, Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için uygulanan faiz oranında artışa gitti. Denizbank tarafından müşterileri için paylaşılan mesajda, 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren Kurtaran Hesap aylık KMH faiz oranının %1,89 ve gecikme faiz oranının ise %2,19 olarak uygulanacağı belirtildi.

VAKIFBANK KMH FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ

Vakıfbank da müşterileri için bir duyuru yayınladı ve 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren ek hesaplara uygulanan aylık faizin %1,79’dan %1,89’a, gecikme faizinin ise %2,09’dan %2,19’a yükseltildiğini belirtti.

ZİRAAT BANKASI DA DUYURDU

Denizbank ve Vakıfbank’la birlikte, Türkiye’nin önde gelen bankalarından Ziraat Bankası da KMH için faiz oranlarında artışa gitti. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamayla aylık faiz oranının %1,46’dan %1,89’a yükseltildiği açıklandı. Öte yandan gecikme faizinde de %1,76’dan %2,19’a artış yaşandı. Ziraat Bankası’nın açıkladığı bu faiz artışları, 24 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.