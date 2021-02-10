Denizbank hem kredi hem de kredi kartı kampanyası başlattı!

Denizbank müşterilerinde güncel kredi kampanyaları ile birlikte ayrıca kredi kartı kampanyalarında da sürekli olarak değişiklikler yapmaktadır. Özellikle daha önce kredi alan müşterilere kredi kartı verilmekteydi. Şimdilerde ise artık kredi başvurusu yaptığınız zaman kredi onayı almanız ile beraber banka sizlere Bonus özellikli bir kredi kartı da verecektir.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvurusu yapacak olan kişilerin belirli şartlara ve politikaları uygun olmaları durumunda bu kampanyaya katılabileceğini söylemek isteriz.

Denizbank üzerinden onay almak istiyorsanız kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kredi notu düşük olan müşteriler maalesef onay alamazlar. Bankalardan icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa ayrıca banka ödemelerinizde gecikmeler varsa başvuru yaptıktan sonra olumsuz yanıt alırsınız. Bu gecikmelerinizi kapattıktan 24 saat sonra başvuru yapmanızı öneriyoruz. Şimdi sizlere DenizBank kredi başvurusu ve DenizBank kredi kartı başvurusu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

DenizBank kredi başvurusu

DenizBank kredi kartı başvurusu

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmanız gerekiyor. SMS ile veya internet sitesi üzerinden yapacağınız başvurular da oturduğumuz yerden ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. 3280 numarasına Kredim yazın boşluk bırakın ve kendi TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra gönderim yapın. Mesajı göndermek ücretlidir. Mesaj bankayı iletildiğinde sizlere iletildiğini de bir mesaj gelecek ve bundan sonraki 5 dakika içerisinde de kredi sonucu gelecektir. Kredi sonucunda onay alan müşteriler 100 bin TL'ye kadar ne kadar onay aldıklarınız mesajda görebilirler. Bu onaylı tutar ile birlikte en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Denizbank ayrıca banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kredi başvurusu almaktadır. Bu şekilde yapacağınız Kredi başvurularında onay almanız ile beraber aynı gün içerisinde kredinizi kullanabilirsiniz.

Denizbank üzerinden kredi kartı başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın internet sitesine girerek buradan kredi kartı başvurusu formu doldurmanız yeterli olacaktır.

Ayrıca SMS atarak da kredi kartı başvurusu yapılıyor. Bonus yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı 3280 numarasına gönderin. Bu şekilde kart başvurusunu yapmış olacaksınız. Kartınız onaylandığında sizleri Genel Müdürlük arayacak ve sizin Bilgilerinizi aldıktan sonra kartınızı ev veya İş adresine e-posta anlayacaktır. Kurye ile gelecek olan kartınız şifre oluşturduktan sonra kullanıma başlayabilirsiniz. Bonus özellikli alacağınız bu kart ile birlikte yapacağınız tüm alışverişlerde Bonus puan kazanırsınız. Kazandığınız bu puanları daha sonra da yapacağınız alışverişlerde kullanabiliyorsunuz. Denizbank kredi ve kredi kartı başvurularında kredi notunuzun yüksek olması durumunda onay alacağımızın altını çizmek istiyoruz.