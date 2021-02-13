Cumhurbaşkanlığı Erdoğan kararı bekleniyor! A101, BİM Ve Şok Marketler Kapanacak gibi duruyor!

Bununla beraber oldukça zorlu bir süreç geçmesinin ardından yapılan kısıtlamalar kapsamında marketler ve daha birçok iş yerinin de çalışma düzeyi etkilenmiştir. Yer verilen kısıtlamalar kapsamında akşam saat 21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yapılan yasak kapsamında ise marketlerinde çalışma saati değişikliğinin yanında birden fazla hususu üzerinde de durulmuştur.

Marketlerin Yeni Çalışma Saatleri

Pandemi dönemine girilmesinin ardından oldukça sıkı mücadeleler edilmesi ile beraber gereken tedbirlerde alınamaya devam etmektedir. Öyle ki yapılan çalışmalar kapsamında hizmet sektör de dâhil olmak üzere birden fazla iş alanlarının da çalışma saatleri düzenlenmiştir.

Yapılan tedbirler kapsamında marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde de değişikliğe gidilmiştir. Öyle ki bu noktada sabah 10.00 akşam ise 20.00 arası hizmet vermekte olan marketler hafta sonu da belirli saatler arasında çalışmalarını sürdürmektedir. Hafta sonu çalışma saatleri ise sabah 10.00 öğleden sonra 17.00 şeklinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Marketler içerisinde alınan önlemler sadece bununla sınırlı kalmadan alışveriş yaparken de birden fazla noktaya değinilmiştir. Öyle ki virüsün yayılma hızının en fazla bulunduğu ortamlardan bir omasın karşın marketlerin ve vatandaşların da bu konu hakkında gereken tedbirler alması daha da uygun olmaktadır.

Kabine Toplantısında Marketler Hakkında Karar Verilecek Mi?

Yapılan düzenlemeler kapsamında ise market içi temizliğinde bu hususta önemli olunmasına karşın girişlerde debilgisinin olması gerekmektedir. Bu kod sayesinde çevrenizde hanenizde ya da siz karantina altında olup olmadığı tespit edilmektedir. Yer verilen çalışma kapsamında ise insanların sağlığını korumak adına daha çok yapılan çalışmalardan biri olmaktadır.

Virüs yayılımından sonra hayat hemen hemen durağan noktasına gelmiş insan salığını koruma adına gereken tedbirler alınmıştır. Alınan bu tedbirler kapsamında ise bazı değişmelerde meydana gelmiştir. Yapılan bu değişmeler kapsamında nasıl bir süreç izleneceği oldukça merak edilirken gereken toplantılar ise hala devam etmektedir.

Kabine toplantısı da bu noktada büyük husus içermektedir. Öyle ki devlet yetkilileri ile görüşmeler sağlanarak halkın daha refah bir ortamda olması adına gereken çalışmalar için belirli kararlar alınmaktadır. Bu kararlar kapsamında ise yapılan çalışmalar üzerinden daha detaylı bir şekilde geçilerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Yasakların başlamasından itibaren kabine toplantıları büyük bir titizlik ile yapılmaktadır. Öyle ki bu çalışmalar kapsamında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında detaylar sürdürülürken bugün toplantı yeniden olacaktır.

Yapılan toplantı kapsamında iş yerleri ve marketlerin çalışma saatleri üzerinde durulacağı da ön görülen durumlardan biri olmaktadır. Aynı zamanda yasaklar kapsamında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında da görüşmeler yapılacağı tahminler arasında yer alır.

Akşam kamuoyuna duyurulması beklenen konular üzerinden birden fazla olumlu dönüş olacağına dair izlenimler bulunmaktadır. Yasakların en azından belirli tedbirler kapsamında hafif olacağı iş yerleri ya da eğlence mekânlarında gerekli düzenlemelerin yapılacağı edinilince tahminler arasında yer almaktır. Bu konuda oldukça hassas davranan yetkililer insan sağlığını tehlike atmamak adına gereken çalışmaları hala devamını sürdürmektedir. Edinilen grafikler raporlar ve daha birçok konu içerisinde pandemi döneminde nasıl bir yol izleneceğine dair son sözü yetkililer söyleyeceklerdir.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 00:24