Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdesi! Faizsiz 100 Bin TL Kredi vereceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Bu kişilere faizsiz 100 Bin TL Kredi verilecek! Bugün açıklama yapan Erdoğan, Faizsiz 100 bin TL kredi şartları ve kullanım yollarını aktardı! İşte Faizsiz 100 bin TL kredi alacak kişiler..

Devlet kredi desteği konusunda son yıllarda olduğundan daha cesur adımlar atmaktadır. Bu durumun yaşanan salgınla oldukça yakından alakası bulunmaktadır. Zira salgından sadece çalışanlar değil küçük esnaflar ve büyük işletmeler de etkilenmiştir. Salgın;

Borçların birikmesine,

Nakit döngüsünün bozulmasına,

Kurlarda dalgalanmaya neden olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen kabine görüşmelerinin hemen ardından konu hakkında açıklamalarda bulunmaktadır. Yapılan her açıklama yeni bir ekonomik müjde içermektedir. Son açıklamalar ise kredi olanaklarının genişletilmesi ile alakalıdır. Bu çerçevede özellikle kamu bankaları vatandaşları ve işletmeleri destekleyecektir. Destekler talep üzerinde verilmeye başlanacaktır.

100 Bin TL Kredi İmkânı

İhtiyaç kredilerinde yeterli miktar her birey için aynı değildir. İşletmelerin büyüklükleri, şube sayıları da birbirine benzememektedir. Bu neden yüzünden ekonomik refah adına ihtiyaç duydukları nakit miktarları da birbirine benzememektedir. Bankalar kredi paketlerini esnek tutmaya çalışılarak her ihtiyaca uygun kredi vermeye çalışmaktadır.

100 bin TL’ye kadar kredi çıkmasının ana nedeni de bu şekilde açıklanmaktadır. Krediyi almaya hak kazananlar için;

24 aya kadar vade,

Faiz istenmeme gibi avantajlar sağlanmaktadır.

Krediyi Kimler Alabilecek?

İşletmeler böylelikle salgın kapsamında yaşadıkları finansal sorunları aşabileceklerdir. Üstelik iç piyasaya ciddi miktarlarda nakit de girmiş olacaktır. Bunun sonucunda durgun hale gelen pazarda bir hareketlilik yaşanmaya başlaması beklenmektedir.

Devlet desteği ülkemizde hemen her alanda kendini hissettirmektedir. Kamu banka kredileri bu açıdan ilk bakılması gerekli olan yerlerden biri olarak gösterilmektedir. Zira kamu bankalarında açıklanan kredilerin tamamı bulunmaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde dönemsel olarak farklı sıkıntılar yaşanmaktadır. Salgının yanı sıra deprem gibi afetlerin görüldüğünün de altı çizilmektedir.

Bankalardan tanımlanabilen 100 bin TL’ye kadar olan kredi özellikle depremden etkilenmiş KOBİ’ler içindir. Kredinin temin edilebilmesi için uygun talep şartlarına göre hareket edilmesi istenmektedir. Talepler esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi de önemlidir. Diğer türlü kredi işlemleri en baştan başlanmak üzere rafa kaldırılabilmektedir. Banka personelleri konu hakkında kreşi talep edenlere yönlendirmeler vermektedir.

İşletmelere 100 bin TL Faizsiz Kredi

İşletmelere 100 bin TL kredi haberlerinin gelmesi pek çok işletmenin sıkıntılarını giderecek boyuttadır. Ancak ekonomide istikrarın sağlanmasının tek kapısı işletmeler değildir. Vatandaş da salgın kapsamında nakit ihtiyacı duymaya başlamıştır. Bu çerçevece Erdoğan;

Ziraat Bankası,

Halkbank,

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredileri temin edilebileceğinin altını çizmektedir.

Bireysel ihtiyaç kredilerinde de sayılan bankaların yeni imkanları bulunmaktadır. Var olan imkanlar arasında 10 bin TL’ye kadar 36 ay vade yapılması dikkat çekmektedir. Üstelik herhangi bir değişim olmaması halinde krediyi temin eden kişiler altı aya kadar vadeden de istifade edebileceklerdir. Bankalarda ödeme planları özel olarak hazırlandığından burada kişilerin ekonomik durumlarına göre hareket edilmektedir.

İşletmelere Kredi Desteği

KOBİ desteği ülkemizde farklı dönemlerde farklı şekillerde yapılmaktadır. Özellikle KOBİ olmak isteyenler KOSGEB destekleri ile birlikte yola çıkmaktadır. Bu da geri ödemede ertelemeden faizsiz sermeye teminine kadar alternatif desteklerin temini anlamına gelmektedir. Son açıklamalar işletmelerin kredi desteği üzerinden de hareket edebileceğini göstermektedir. Kredi destekleri uygun olan her işletme için sağlanacaktır.

İşletmeler bankalardan destek temin edebilmek için açıklanacak olan tarihlerde başvurularını iletmek zorundadır. Başvuruların iletilmesi online sistemler üzerinden de yapılabilmektedir. Fakat salgının eskiye göre daha kontrol altına alındığı görülmektedir. Üstelik banka şubelerinde salgın şartlarına uygun şekilde müşteri kabul edilmektedir. Böylelikle vatandaşlar bireysel ya da ticari bankacılık işlemleri için eskiden olduğu gibi şube ziyaretlerini tercih edebilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 11:59